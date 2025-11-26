Schnee-Chaos! Rapid in Polen auf Trainingsplatz-Suche

Das für heute geplante Abschlusstraining von Rapid vor dem Spiel gegen Rakow Czestochowa konnte nicht wie vorgesehen im Zagłębiowski Park Sportowy in Sosnowiec stattfinden. Das berichtet "Sky Sport Austria".

Die Platzverhältnisse dort sollen keine Einheit zugelassen haben – auch die Gastgeber des morgigen Spiels sind von den widrigen Bedingungen betroffen.

Das Problem: Auch in den umliegenden Städten Katowice und Chorzów lassen sich keine nutzbaren Trainingsplätze finden.

Erst nach längerer Suche wird Rapid schließlich in Sosnowiec fündig: Die Mannschaft bereitet sich schließlich im Stadion Ludowy auf Naturrasen auf das anstehende Pflichtspiel vor.

Rapid trifft morgen auf Rakow Częstochowa (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).