"Wollen unbedingt punkten" - Rapid hofft auf Befreiungsschlag

Der SK Rapid will den nationalen Tiefschlag hinter sich lassen und endlich international anschreiben.

Die Hütteldorfer fahren als punkteloses Schlusslicht der Conference League zum polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa und benötigen am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker und live auf ServusTV) einen Sieg, um eine realistische Chance auf ein Überwintern auf internationaler Bühne zu wahren. "Wir wollen unbedingt punkten", erklärte Trainer Peter Stöger, der einige Personalsorgen hat.

Vier Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen den damaligen Bundesliga-Letzten GAK soll nun in Polen zu einem erfolgreichen Jahresendspurt angesetzt werden. "Wir wollen wieder bessere Performances bringen, bessere Resultate erzielen", betonte Kapitän Matthias Seidl vor den ausstehenden sechs Spielen bis Jahresende.

Hoffen auf Wende nach drei Niederlagen

Auf dem Programm stehen je drei Partien in Bundesliga und Conference League, in der man sich bisher nicht konkurrenzfähig präsentiert hat. Rapid war mit einem 1:4 gegen den polnischen Meister Lech Posen gestartet, nach zwei weiteren Niederlagen (0:3 gegen Fiorentina und 0:1 gegen Craiova) will man nun gegen dessen Vize das Ruder herumreißen.

Rakow ist aber noch ungeschlagen. "Sie sind normalerweise recht stabil. International haben sie heuer fast immer eine gute Figur gemacht", sagte Stöger. Allerdings hatten die Polen, so wie Rapid, am Wochenende einen Ausrutscher gegen den Tabellenletzten. Zudem müssen sie auf einen echten Heimvorteil verzichten. Gespielt wird im 80 Kilometer entfernten Sosnowiec, weil das eigene, kleine Stadion nicht UEFA-tauglich ist.

Stöger hat zuletzt wieder auf Petter Nosa Dahl zurückgreifen können, der bei seinem Comeback gleich Lust auf mehr machte. "Ich bin richtig happy, weil man gesehen hat, welche Spielfreude möglich ist, wenn du lange raus bist. Es ist positiv, dass er keine Probleme hatte. Er ist ein Spieler, der 1:1-Situationen lösen kann, Tempo reinbringt", sagte der Trainer.

Haaland-Cousin Brunes treffsicher

Mit Lukas Grgic aus erfreulichen privaten Gründen und Bendeguz Bolla (Hüftbeschwerden) fallen allerdings zwei Mittelfeldspieler aus.

"Auch wenn wir einige Probleme haben, bin ich überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe ins Match schicken werden. Wir gehen zuversichtlich ans Werk", meinte Stöger, der vor allem vor guten Offensivspielern von Rakow warnte.

Einer davon ist ein Legionär mit guten Torjäger-Genen: Jonatan Braut Brunes ist der Cousin von Erling Haaland und hat in dieser Saison bereits zehn Pflichtspiel-Tore erzielt.