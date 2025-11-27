-
RKS Rakow Czestochowa CZESK Rapid Wien SCR
Heute 18:45 Uhr
NEWS
Conference League heute: Rakow Czestochowa - SK Rapid
Die Hütteldorfer gastieren in Runde vier der Conference League bei Rakow. LIVE-Infos:
Der SK Rapid trifft am vierten Spieltag der Conference League auswärts auf Rakow Czestochowa (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Hütteldorfer mussten sich vergangenes Wochenende daheim 1:2 gegen den GAK geschlagen geben und Ernüchterung kehrte in Hütteldorf ein. Einzig Positives: Mit 24 Punkten sind die Wiener Zweiter in der Tabelle.
In der Conference League hält die Stöger-Truppe bei drei Niederlagen und dementsprechend null Zählern. Es wird Zeit, dass Rapid anschreibt.
Rakow ist in der polnischen Liga solider Sechster und verlor zuletzt erstmals nach drei Siegen wieder. In der UECL-Tabelle liegen die Polen auf Rang zwölf.