NEWS

Katzer äußert sich zu Gerüchten über einen Salzburg-Wechsel

Der Rapid-Sportchef galt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten auf die Schröder-Nachfolge in Salzburg. Jetzt spricht Katzer selbst.

Katzer äußert sich zu Gerüchten über einen Salzburg-Wechsel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Spätestens nach der Absage von Andreas Schicker entwickelte sich Markus Katzer laut mehreren Medienberichten zur präferierten Lösung auf den vakanten Sportchef-Posten bei Red Bull Salzburg.

Jetzt preschte Katzer selbst vor und erklärte am Mittwoch vor versammelter Journalistenrunde folgendes: "Ich konzentriere mich auf unsere Aufgaben, alles andere ist zu 100 Prozent kein Thema für mich."

Auch auf Nachfrage blieb der 45-Jährige deutlich: "Ja, Salzburg ist für mich kein Thema."

Damit geht die Sportdirektoren-Suche bei den "Bullen" in die nächste Runde, aus der ursprünglich präferierten österreichischen Lösung wird damit voraussichtlich nichts.

Rückendeckung für Stöger

Bei Rapid erhielt zudem Cheftrainer Peter Stöger von seinem Sportchef Rückendeckung: "Absolut. Er hat die volle Rückendeckung. Wir sind im Sommer diesen Weg gegangen und stehen zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung und zum Weg mit Peter", so Katzer.

Für die "Grün-Weißen" geht es am Donnerstag in der UEFA Conference League mit dem Auswärtsspiel bei Rakow weiter (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

LAOLA1
68
Macht Salzburg ernst? Markus Katzer wohl auf der Shortlist

Macht Salzburg ernst? Markus Katzer wohl auf der Shortlist

Bundesliga
141
Raków Częstochowa: FIFA-Karrieremodus im echten Leben

Raków Częstochowa: FIFA-Karrieremodus im echten Leben

International
7
Bleibt Havel länger in Hartberg? Shootingstar bestätigt Gerücht

Bleibt Havel länger in Hartberg? Shootingstar bestätigt Gerücht

Bundesliga
19
Gibt es in dieser Bundesliga überhaupt noch Topteams?

Gibt es in dieser Bundesliga überhaupt noch Topteams?

Bundesliga
21
FAC verlängert mit offensivem Senkrechtstarter

FAC verlängert mit offensivem Senkrechtstarter

2. Liga
1
Laimer-Verlängerung? Das sagt Max Eberl

Laimer-Verlängerung? Das sagt Max Eberl

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Markus Katzer FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien Peter Stöger