Katzer äußert sich zu Gerüchten über einen Salzburg-Wechsel

Spätestens nach der Absage von Andreas Schicker entwickelte sich Markus Katzer laut mehreren Medienberichten zur präferierten Lösung auf den vakanten Sportchef-Posten bei Red Bull Salzburg.

Jetzt preschte Katzer selbst vor und erklärte am Mittwoch vor versammelter Journalistenrunde folgendes: "Ich konzentriere mich auf unsere Aufgaben, alles andere ist zu 100 Prozent kein Thema für mich."

Auch auf Nachfrage blieb der 45-Jährige deutlich: "Ja, Salzburg ist für mich kein Thema."

Damit geht die Sportdirektoren-Suche bei den "Bullen" in die nächste Runde, aus der ursprünglich präferierten österreichischen Lösung wird damit voraussichtlich nichts.

Rückendeckung für Stöger

Bei Rapid erhielt zudem Cheftrainer Peter Stöger von seinem Sportchef Rückendeckung: "Absolut. Er hat die volle Rückendeckung. Wir sind im Sommer diesen Weg gegangen und stehen zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung und zum Weg mit Peter", so Katzer.

Für die "Grün-Weißen" geht es am Donnerstag in der UEFA Conference League mit dem Auswärtsspiel bei Rakow weiter (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).