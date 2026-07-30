Gegner aus Israel! Doch Wiener Austria muss in ein anderes Land

Der Gegner der Wiener Austria in der dritten Runde zur UEFA Conference League heißt Beitar Jerusalem. Die Israelis setzen sich gegen AEK Larnaka trotz einer 2:3-Niederlage im Rückspiel nach Elferschießen durch.

Nach dem 1:0-Sieg der Israelis im Hinspiel gibt es im zweiten Duell auf neutralem Boden im rumänischen Ploiesti ein Hin und Her. Larnaka geht durch Milicevic zweimal in Führung (26./Elfmeter, 52.), Beitar gleicht jeweils durch Atzili aus (45.+2/Elfmeter, 87.).

Als es nach einem Weiterkommen der Israelis aussieht, sorgt Bajic für die Verlängerung (90.+2), in der keine Tore fallen sollten.

Im Elfmeterschießen bleiben vier Schützen Beitars fehlerfrei, während zwei der fünf Zyprioten verschießen.

Das erste Duell wird kommende Woche Donnerstag (6. August) wieder in Ploiesti ausgetragen, das Rückspiel steigt am 13. August in Wien.