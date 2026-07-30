Das ist Rapids nächster Gegner in der Conference-League-Quali

Der SK Rapid bekommt es in der dritten Runde der Qualifikation zur UEFA Conference League mit Paide Linnameeskond zu tun.

Die Esten sichern sich den Aufstieg mit einem 1:1 beim FK Zira in Aserbaidschan, nachdem das Hinspiel 1:0 gewonnen wurde. Die Gastgeber sind dabei deutlich feldüberlegen, kassieren nach einer frühen Führung in der fünften Minute durch Joker Anier (71.) aber noch den Ausgleich.

Das erste Spiel steigt kommende Woche am Donnerstag (6.8.) in Estland.

Das Rückspiel steigt am 13. August in Wien, außer die Wiener Austria steigt ebenfalls in die nächste Quali-Runde auf. Dann wird bereits am 12. August gespielt.

Es wird das erste Duell mit einem Verein aus Estland für Grün-Weiß.