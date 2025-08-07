Rapid bekommt es im Hinspiel der dritten Qualirunde der UEFA Conference League am Donnerstag mit dem schottischen Vertreter Dundee United zu tun (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Hütteldorfer feierten in der heimischen ADMIRAL Bundesliga einen erfolgreichen Auftakt und siegten zuhause knapp mit 1:0 gegen Blau-Weiß Linz.

Generell wurden bislang alle grün-weißen Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Vergangene Woche konnte die Stöger-Truppe den FC Decic Tuzi in der Conference-League-Quali mit einem Gesamtscore von 6:2 besiegen.

Dundee United schaltete UNA Strassen mit 2:0 aus.

LIVE-Ticker:

Die Rekord-Zugänge der 12 Bundesliga-Klubs