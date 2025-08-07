Suche
    SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Dundee United Dundee United DUU
    Heute 21:00 Uhr
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Details
    • Tabelle
    news

    Conference-League-Quali heute: SK Rapid - Dundee United

    Der SK Rapid kämpft im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League um eine gute Ausgangsposition. LIVE-Infos:

    Conference-League-Quali heute: SK Rapid - Dundee United Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Rapid bekommt es im Hinspiel der dritten Qualirunde der UEFA Conference League am Donnerstag mit dem schottischen Vertreter Dundee United zu tun (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

    Die Hütteldorfer feierten in der heimischen ADMIRAL Bundesliga einen erfolgreichen Auftakt und siegten zuhause knapp mit 1:0 gegen Blau-Weiß Linz.

    Generell wurden bislang alle grün-weißen Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Vergangene Woche konnte die Stöger-Truppe den FC Decic Tuzi in der Conference-League-Quali mit einem Gesamtscore von 6:2 besiegen.

    Dundee United schaltete UNA Strassen mit 2:0 aus.

    LIVE-Ticker:

    Offiziell! SK Rapid präsentiert neuen Rekordeinkauf

    Offiziell! SK Rapid präsentiert neuen Rekordeinkauf

    Bundesliga

    Die Rekord-Zugänge der 12 Bundesliga-Klubs

    Vorschau
    FC Red Bull Salzburg
    FC Red Bull Salzburg

    Slideshow starten

    25 Bilder

    Kommentare