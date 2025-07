Rapid startet am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) in die zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League. Erster Gegner FK Decic Tuzi, zunächst steht das Hinspiel in Montenegro an.

Die Wiener befinden sich in der Vorbereitung und testeten vergangenes Wochenende international gegen den Deutschen Bundesligisten Union Berlin. Dabei remisierte die Stöger-Elf 1:1 mit den "Eisernen". Für den neuen Cheftrainer ist es am Donnerstag sein Pflichtspiel-Debüt an der Seitenlinie der Grün-Weißen.

FK Decic Tuzi setzte sich in der ersten Quali-Runde der Conference League gegen FK Sileks Kratovo (MKD) mit einem Gesamtscore von 3:2 durch.

