Ohne Glanz: Rapid fährt Auswärtssieg gegen Decic ein

Der SK Rapid ist mit einem Sieg im ersten Pflichtspiel unter Peter Stöger in die neue Saison gestartet.

Die Hütteldorfer kommen im Hinspiel beim FK Decic Tuzi vor den Augen von Dejan Savicevic zu einem verdienten 2:0-Sieg, ohne dabei wirklich zu glänzen. Die Heimischen verkaufen sich teuer, letztendlich setzt sich aber der Favorit durch.

Die Montenegriner starten etwas besser in die Partie, bei einem Eckball der Gastgeber gleich in den Anfangsminuten steht Niklas Hedl aber am Posten (4.).

Rapid presst hoch an, wirklich gefährlich werden die Gäste aber erst nach rund einer Viertelstunde. Die Hütteldorfer holen einen Eckball heraus, Neuzugang Jannes Horn trifft per Kopf nach Vorlage von Andrija Radulovic (17.).

Seltenes Tor des Neuzugangs

Ein seltenes Ereignis für den grün-weißen Neuzugang, denn als Torjäger tritt der Deutsche nicht allzu oft auf: Der letzte Treffer ist dem 28-Jährigen in der U17 gelungen.

Die Gäste sind in der Folge aus dem Spiel heraus kaum gefährlich, wenn, dann durch Standards. Erst kann Decic-Torhüter Nikic einen Klärungsversuch eines Mitspielers an die Latte wehren (34.), wenig später muss er aber erneut hinter sich greifen.

Golubovic bekommt den Ball nach einem Eckball an den Arm, den fälligen Strafstoß befördert Kapitän Matthias Seidl wuchtig zum 2:0 ins Tor (40.). So geht es mit einer verdienten, wenngleich etwas schmeichelhaften Zwei-Tore-Führung in die Kabinen.

Rapid lässt wenig zu

Im zweiten Durchgang starten die Gastgeber wieder gut, ohne aber die Rapidler vor große Aufgaben zu Stellen. Die Grün-Weißen sind dagegen durch zwei Schüsse von Amane in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff etwas gefährlicher.

Das Spiel flacht danach etwas ab, erst am Ende der Partie kommt wieder Tempo ins Spiel: Decic-Kapitän Jonathan Dresaj prüft von der rechten Strafraumecke Niklas Hedl, der Rapid-Keeper kann sich aber mit einer starken Parade auszeichnen (81.).

Wenige Minuten später wird auch Rapid wieder gefährlich: Die Wiener kommen mit schnellem Kombinationsspiel nach vorne, Ercan Kara hebt den Ball aber nicht nur über Nikic, sondern auch über das Tor (85.). Drei Minuten später ist der Decic-Schlussmann gegen den eingewechselten Dominik Weixelbraun zur Stelle.

In den Schlussminuten haben die Hütteldorfer noch eine gute Möglichkeit auf den dritten Treffer: Weixelbrauns Flanke mutiert zum Torschuss, der aber nur am Lattenkreuz landet.

Das Retourmatch steigt am kommenden Donnerstag im Allianz Stadion. Im Falle eines Aufstiegs geht es gegen den Sieger aus Dundee United - UNA Strassen (LUX). Das Hinspiel in Schottland endete mit einem 1:0-Heimsieg von Dundee.

