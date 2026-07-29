Österreichs Tabelle der anderen Art: Sturm Graz nur Zehnter

Wie jedes Jahr hat die VdF - Die Spielervereinigung - ihre "Tabelle der anderen Art" der Saison 2025/26 herausgebracht.

Mehr als 500 Personen von 27 Klubs haben an der anonymen Umfrage zu den Vereinen der ADMIRAL Bundesliga und der ADMIRAL 2. Liga teilgenommen und haben ihr Arbeitsumfeld beurteilt.

Spieler haben ihre Klubs auf freiwilliger Basis in zehn Bereichen auf einer Skala von null bis zehn bewertet.

Die 10 Bereiche:

Pünktlichkeit der Auszahlung der Spielergehälter

Klarheit der Einhaltung der Verträge

Organisation der Anreisen zu Auswärtsspielen

Tägliche vorsorgliche medizinische Betreuung

Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Social Media

Qualität der bereitgestellten Ausrüstung

Medizinische Betreuung bei Verletzungen

Informationsfluss zwischen sportlicher Leitung und Mannschaft

Kabine, Trainingsbedingungen und Trainingsgelände

Angemessene Ausrüstung

Salzburg die Nummer eins, Hartberg Letzter

Maximal hat es pro Verein also 100 Punkte zu erreichen gegeben. In der Bundesliga hat der FC Red Bull Salzburg mit 96,7 Punkten am besten abgeschnitten.

Die "Bullen" haben in neun von zehn Bewertungsbereichen die höchste Punkteanzahl erhalten. Lediglich bei den Auswärtsfahrten war Blau-Weiß Linz vergangene Saison um den Deut besser.

Der Bundesliga-Absteiger aus Linz hat mit mit 89,0 Punkten auch die zweitmeisten Gesamtpunkte erhalten, gefolgt von dem LASK (81,2 Punkte) und Rapid (80,3 Punkte).

Sturm Graz scheint in der Bundesliga lediglich auf dem zehnten Platz auf (74,0 Punkte). Ziemlich abgeschlagen präsentieren sich der Wolfsberger AC (62,6 Punkte) und der TSV Hartberg (60,8 Punkte).