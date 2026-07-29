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Österreichs Tabelle der anderen Art: Sturm Graz nur Zehnter

Über 500 Spieler haben ihre Vereine im Rahmen einer Umfrage der VdF in zehn alltäglichen Bereichen anonym bewertet. Das ist das Ergebnis:

Österreichs Tabelle der anderen Art: Sturm Graz nur Zehnter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wie jedes Jahr hat die VdF - Die Spielervereinigung - ihre "Tabelle der anderen Art" der Saison 2025/26 herausgebracht.

Mehr als 500 Personen von 27 Klubs haben an der anonymen Umfrage zu den Vereinen der ADMIRAL Bundesliga und der ADMIRAL 2. Liga teilgenommen und haben ihr Arbeitsumfeld beurteilt.

Spieler haben ihre Klubs auf freiwilliger Basis in zehn Bereichen auf einer Skala von null bis zehn bewertet.

Die 10 Bereiche:

  • Pünktlichkeit der Auszahlung der Spielergehälter

  • Klarheit der Einhaltung der Verträge

  • Organisation der Anreisen zu Auswärtsspielen

  • Tägliche vorsorgliche medizinische Betreuung

  • Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Social Media

  • Qualität der bereitgestellten Ausrüstung

  • Medizinische Betreuung bei Verletzungen

  • Informationsfluss zwischen sportlicher Leitung und Mannschaft

  • Kabine, Trainingsbedingungen und Trainingsgelände

  • Angemessene Ausrüstung

Salzburg die Nummer eins, Hartberg Letzter

Maximal hat es pro Verein also 100 Punkte zu erreichen gegeben. In der Bundesliga hat der FC Red Bull Salzburg mit 96,7 Punkten am besten abgeschnitten.

Die "Bullen" haben in neun von zehn Bewertungsbereichen die höchste Punkteanzahl erhalten. Lediglich bei den Auswärtsfahrten war Blau-Weiß Linz vergangene Saison um den Deut besser.

Der Bundesliga-Absteiger aus Linz hat mit mit 89,0 Punkten auch die zweitmeisten Gesamtpunkte erhalten, gefolgt von dem LASK (81,2 Punkte) und Rapid (80,3 Punkte).

Sturm Graz scheint in der Bundesliga lediglich auf dem zehnten Platz auf (74,0 Punkte). Ziemlich abgeschlagen präsentieren sich der Wolfsberger AC (62,6 Punkte) und der TSV Hartberg (60,8 Punkte).

Die Wertungen der Bundesliga-Klubs im Überblick:

© VdF

Liefering führt LigaZwa an, Bregenz abgeschlagen

In der ADMIRAL 2. Liga ist der FC Liefering mit Respektabstand die Nummer eins. Die 97,4 Punkte sind sogar mehr als jene des FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga.

Auf Platz zwei findet sich der SKN St. Pölten (85,6 Punkte), gefolgt von Rapid II (84,0 Punkte). Auch die Zweitvertretung der Hütteldorfer weist mehr Punkte auf als die Bundesliga-Mannschaft.

Klares Schlusslicht ist Schwarz-Weiß Bregenz. Der Ländle-Verein kommt lediglich auf 34,6 Punkte. Besonders im Bereich der medzinischen Versorgung, aber auch bei den Verträgen, wird der Klub ziemlich schlecht bewertet.

Die Wertungen der LigaZwa-Klubs im Überblick:

© VdF

Ausrüstung der Klubs lässt zu wünschen übrig

Sieht man sich die Mittelwerte der gesamt vergebenen Punkte an, dann schneiden Österreichs Profiklubs bei der Pünktlichkeit der Gehaltszahlungen (8,33) und der Klarheit der Verträge (8,14 ) am besten ab.

Interessanterweise wurde die Ausrüstung (6,40) am schlechtesten bewertet. Auch bei der Infrastruktur (6,76), dem Informationsaustausch zwischen sportlicher Leitung und Mannschaft (6,92) und der medizinischen Betreuung bei Verletzungen (6,98) sehen die Spieler Luft nach oben

Die Mittelwerte aller Bewertungsbereiche:

© VdF

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