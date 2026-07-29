Österreichs Tabelle der anderen Art: Sturm Graz nur Zehnter

Die Wertungen der Bundesliga-Klubs im Überblick:
Liefering führt LigaZwa an, Bregenz abgeschlagen
In der ADMIRAL 2. Liga ist der FC Liefering mit Respektabstand die Nummer eins. Die 97,4 Punkte sind sogar mehr als jene des FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga.
Auf Platz zwei findet sich der SKN St. Pölten (85,6 Punkte), gefolgt von Rapid II (84,0 Punkte). Auch die Zweitvertretung der Hütteldorfer weist mehr Punkte auf als die Bundesliga-Mannschaft.
Klares Schlusslicht ist Schwarz-Weiß Bregenz. Der Ländle-Verein kommt lediglich auf 34,6 Punkte. Besonders im Bereich der medzinischen Versorgung, aber auch bei den Verträgen, wird der Klub ziemlich schlecht bewertet.
Die Wertungen der LigaZwa-Klubs im Überblick:
Ausrüstung der Klubs lässt zu wünschen übrig
Sieht man sich die Mittelwerte der gesamt vergebenen Punkte an, dann schneiden Österreichs Profiklubs bei der Pünktlichkeit der Gehaltszahlungen (8,33) und der Klarheit der Verträge (8,14 ) am besten ab.
Interessanterweise wurde die Ausrüstung (6,40) am schlechtesten bewertet. Auch bei der Infrastruktur (6,76), dem Informationsaustausch zwischen sportlicher Leitung und Mannschaft (6,92) und der medizinischen Betreuung bei Verletzungen (6,98) sehen die Spieler Luft nach oben
Die Mittelwerte aller Bewertungsbereiche:
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