Auf den SK Rapid wartet in der dritten Qualifikations-Runde der Conference League das Duell mit Paide Linnameeskond. Das Hinspiel in Estland steigt heute um 18 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die Grün-Weißen konnten zum Bundesligaauftakt einen verdienten 1:0-Sieg gegen Altach einfahren. In der Conference-League-Qualifikation setzte sich die Truppe von Hoff Thorup in der zweiten Runde gegen Santa Coloma mit 9:3 im Gesamtscore durch.

Paide ist derzeit Vierter in der estnischen Liga und konnte am letzten Wochenende einen 1:0-Ligasieg feiern.

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