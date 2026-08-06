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Conference-League-Quali heute: Paide - SK Rapid

Die Hütteldorfer gastieren im Hinspiel der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation in Estland. LIVE-Infos:

Conference-League-Quali heute: Paide - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auf den SK Rapid wartet in der dritten Qualifikations-Runde der Conference League das Duell mit Paide Linnameeskond. Das Hinspiel in Estland steigt heute um 18 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die Grün-Weißen konnten zum Bundesligaauftakt einen verdienten 1:0-Sieg gegen Altach einfahren. In der Conference-League-Qualifikation setzte sich die Truppe von Hoff Thorup in der zweiten Runde gegen Santa Coloma mit 9:3 im Gesamtscore durch.

Paide ist derzeit Vierter in der estnischen Liga und konnte am letzten Wochenende einen 1:0-Ligasieg feiern.

LIVE-Ticker:

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