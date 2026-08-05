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Austria-Schlüsselspieler fehlt im Europacup

Schlechte Nachrichten an vorderster Front für FAK-Coach Stephan Helm. Er darf sich aber auch über ein Comeback freuen.

Austria-Schlüsselspieler fehlt im Europacup Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria reist am Mittwoch-Vormittag nach Rumänien.

Am Donnerstag (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker) treffen die Violetten zum Hinspiel der 3. Quali-Runde der UEFA Conference League in Ploiesti auf Beitar Jerusalem.

Eggestein fehlt

Nicht ins Flugzeug gestiegen ist Johannes Eggestein.

Der Deutsche ist leicht angeschlagen. Das ist eine bittere Nachricht für die Veilchen, hat der Stürmer in der noch jungen Saison doch schon drei Treffer bejubelt.

Dragovic wieder zurück

Dafür ist Aleksandar Dragovic wieder mit von der Partie. Der Abwehrchef musste in der ersten Cup-Runde gegen den Wiener Sport-Club mit einer Gehirnerschütterung vom Feld und meldet sich nun wieder fit.

Weiterhin kein Thema sind Philipp Wiesinger sowie Manprit Sarkaria und Noah Botic.

Trainer Helm weiß, was auf sein Team zukommt: "Beitar ist eine Mannschaft, die in Ballbesitz sehr kombinativ und mutig auftritt und gleichzeitig sehr aggressiv gegen den Ball agiert. Darauf werden wir uns einstellen. Wir müssen eine gute Mischung finden und sehr klar in unseren Aktionen sein."

Wie würdest du die Austria gegen Beitar aufstellen?

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