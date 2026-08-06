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Nicht im TV: Beitar Jerusalem - Austria Wien im LIVE-Ticker

Die Wiener Austria trifft in der 3. Quali-Runde der Conference League auf Beitar Jerusalem. Das Spiel ist nicht live im TV zu sehen. Hier bleibst du dennoch auf dem Laufenden.

Nicht im TV: Beitar Jerusalem - Austria Wien im LIVE-Ticker Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria trifft am Donnerstag im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League auf Beitar Jerusalem.

Die Partie findet aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in Israel im rumänischen Ploiesti statt. Anstoß ist um 19:30 Uhr MESZ - im LIVE-Ticker >>>

Spiel wird nicht im TV übertragen

Das Spiel ist nicht live im TV zu sehen, da sich kein österreichischer Sender die Übertragungsrechte gesichert hat. Auch einen offiziellen Live-Stream gibt es nicht.

Hier kannst du Beitar Jerusalem gegen Austria Wien im LIVE-Ticker verfolgen:

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