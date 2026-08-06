Beitar Jerusalem FC BEIFK Austria Wien FAK
Heute 19:30 Uhr
NEWS
Nicht im TV: Beitar Jerusalem - Austria Wien im LIVE-Ticker
Die Wiener Austria trifft in der 3. Quali-Runde der Conference League auf Beitar Jerusalem. Das Spiel ist nicht live im TV zu sehen. Hier bleibst du dennoch auf dem Laufenden.
Die Wiener Austria trifft am Donnerstag im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League auf Beitar Jerusalem.
Die Partie findet aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in Israel im rumänischen Ploiesti statt. Anstoß ist um 19:30 Uhr MESZ - im LIVE-Ticker >>>
Spiel wird nicht im TV übertragen
Das Spiel ist nicht live im TV zu sehen, da sich kein österreichischer Sender die Übertragungsrechte gesichert hat. Auch einen offiziellen Live-Stream gibt es nicht.