FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
FK Liepaja FK Liepaja LIE
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Jonas Feddersen
  • Kelvin Boateng
  • Reinhold Ranftl
  • Amar Haidara
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Aufstieg perfekt! Austria dreht Partie in Überzahl

Die Wiener Austria gerät früh in Rückstand, lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und bucht souverän das Ticket für die dritte Qualifikationsrunde der Conference League.

Aufstieg perfekt! Austria dreht Partie in Überzahl Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria steht in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Die Veilchen feiern im Rückspiel gegen den lettischen Vertreter FK Liepaja einen 3:1-Heimsieg und setzen sich nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel mit einem Gesamtscore von 5:1 durch.

Dabei erwischt die Mannschaft von Stephan Helm zunächst einen denkbar schlechten Start, profitiert wenig später aber von einer frühen Roten Karte gegen Ex-Austrianer Marvin Martins. In der nächsten Runde wartet nun der israelische Vizemeister Beitar Jerusalem, gespielt wird in Rumänien (alle Infos>>>).

Austria dreht nach frühem Schock die Partie

Die Gäste schocken die Austria bereits nach vier Minuten. Philipp Maybach verliert den Ball im Spielaufbau, Amar Haidara staubt nach einer unorthodoxen Parade von Samuel Sahin-Radlinger zum 1:0 für Liepaja ab.

Nur vier Minuten später nimmt die Partie allerdings eine entscheidende Wendung. Ex-Austrianer Marvin Martins bleibt in der Rückwärtsbewegung im Rasen hängen und bringt Kelvin Boateng als letzter Mann zu Fall. Schiedsrichter Zufferli zeigt sofort Rot (8.).

In Überzahl übernimmt die Austria zunehmend die Kontrolle. Jonas Feddersen belohnt eine starke Einzelaktion mit dem Ausgleich, als der Innenverteidiger zwei Gegenspieler stehen lässt und trocken ins rechte Eck trifft (20.).

Die Wiener schlagen wenig später erneut eiskalt zu. Nach einem schnellen Umschaltangriff scheitert zunächst Vasilije Markovic an Danijel Petkovic, den Abpraller verwertet Boateng aber zum 2:1 (29.).

Liepaja bleibt trotz Unterzahl gefährlich und kommt durch Vjaceslavs Isajevs (22.) sowie erneut Isajevs nach einem Eckball (32.) zu guten Möglichkeiten, doch Sahin-Radlinger hält die Führung fest. Auf der Gegenseite vergeben Markovic (39.), Boateng (41.) und Matteo Schablas (45.+3.) noch vor der Pause beste Chancen auf den dritten Treffer.

Ranftl macht den Aufstieg endgültig perfekt

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Austria tonangebend. Ibrahim Buhari (57.) und Feddersen (61.) vergeben zunächst nach Standardsituationen.

In der 66. Minute fällt schließlich die Entscheidung. Der eingewechselte Kapitän Manfred Fischer beweist Übersicht und legt auf Reinhold Ranftl ab. Der Rechtsverteidiger hat viel Platz und schiebt den Ball präzise ins lange Eck zum 3:1-Endstand.

In der Schlussphase verwalten die Wiener den Vorsprung souverän und lassen gegen die dezimierten Letten nichts mehr anbrennen.

Damit zieht die Austria nach drei verpassten Anläufen in den vergangenen Jahren einen weiteren Schritt Richtung Conference-League-Ligaphase und trifft in der dritten Qualifikationsrunde auf Beitar Jerusalem.

Das Hinspiel steigt am 6. August auf neutralem Boden in Rumänien, das Rückspiel eine Woche später in der Generali Arena.

Bereits am Sonntag wartet auf die Veilchen mit dem Auswärtsspiel beim WAC der Auftakt in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga.

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