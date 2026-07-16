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SK Rapid: Dieser Gegner wartet in der zweiten UECL-Qualirunde

Eine Woche vor dem Europacup-Auftakt kennen nun auch die Hütteldorfer ihren Kontrahenten.

SK Rapid: Dieser Gegner wartet in der zweiten UECL-Qualirunde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid trifft in der zweiten Qualirunde zur UEFA Conference League auf ein andorranisches Team.

In beiden Duellen kann sich der FC Santa Coloma gegen den walisischen Vertreter Penybont FC durchsetzen. Den 1:0-Hinspielsieg in Wales veredelt Coloma zu Hause mit einem deutlichen 3:0-Erfolg. Penybont agiert schon ab der 32. Minute in Unterzahl.

Das Hinspiel der zweiten Qualirunde findet am 23. Juli in Andorra la Vella statt. Eine Woche später steht das Rückspiel in Wien Hütteldorf an.

Für Rapid ist es das erste Aufeinandertreffen mit einem andorranisches Team.

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