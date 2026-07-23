ÖFB-Legionäre zeigen in der Conference League auf

Die beiden ÖFB-Legionäre Martin Moormann und Lukas Fadinger schießen den FC Motherwell zum in Sieg in der 2. Runde der UEFA-Conference-League-Qualifikation.

Beim 2:0-Sieg gegen den HB Torshavn treffen gleich beide Österreicher.

Besonders erfreulich ist der Treffer für Moormann, denn der Ex-Rapidler wechselte er diesen Sommer nach Schottland und durfte nun gleich bei seinem Debüt jubeln. Fadinger wechselte bereits letzte Saison auf die Insel.

Auch Kojzek trifft

Ebenfalls über einen Treffer darf sich Erik Kojzek freuen.

Der österreichsiche U21-Teamspieler sorgte beim klaren 4:0-Sieg seines Teams Partizan Belgrad gegen die Luxemburger FC UNA Strassen für die frühe Führung.

Auch er kam er diesen Sommer vom WAC zu seinem neuen Verein.