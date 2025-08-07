Suche
    Möglicher FAK-Playoff-Gegner mit Machtdemonstration

    Die Veilchen würden in einem möglichen Playoff entweder auf Celje oder Lugano treffen. Die Slowenen fertigen die Schweizer nun aber mächtig ab.

    Möglicher FAK-Playoff-Gegner mit Machtdemonstration Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    In Bezug auf die möglichen Gegner von Austria Wien und Rapid in der Qualifikation zur UEFA Conference League hat Celje wohl alles klar gemacht.

    Die Slowenen, potenzieller Kontrahent der Austria (3:4 in Ostrava) im Play-off, fertigten Lugano im Hinspiel in der Schweiz 5:0 ab. Rapid könnte auf AIK aus Stockholm treffen. Die Schweden siegten zuhause 2:1 gegen Györi ETO aus Ungarn.

    Sollte der WAC (0:0 bei PAOK Saloniki) sein Drittrunden-Qualifikationsduell verlieren, steht der Gegner mehr oder minder fest. Omonia Nikosia setzte sich in Aserbaidschan gegen Araz 4:0 durch. Bei einem Aufstieg ins Play-off wartet der Sieger aus Rijeka - Shelbourne (1:2) auf Österreichs Cupsieger.

    Kommentare