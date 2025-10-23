Hier siehst du Rapid gegen Fiorentina

Am Donnerstag steht für Rapid Wien das zweite Spiel in der Ligaphase der UEFA Conference League auf dem Programm. Die Hütteldorfer treffen auf die Fiorentina aus Italien (ab 18:45 im Live-Ticker >>>).

Zum Auftakt musste Rapid eine bittere 4:1 Niederlage gegen Lech Posen hinnehmen – nun soll gegen die favorisierte Fiorentina die Wiedergutmachung gelingen. Trotz der jüngsten Pleiten will das Team von Peter Stöger eine starke Reaktion zeigen und die ersten Punkte in der Gruppe einfahren.

Die Italiener stehen nach einem verkorksten Saisonstart nach sieben Spieltagen nur auf Platz 18 und warten noch auf ihren ersten Sieg. In der Conference League startete das Team mit einem 2:0-Heimsieg gegen Olmütz in die Gruppenphase.

Das Duell zwischen Rapid Wien und der Fiorentina gibt es live und exklusiv bei Sky zu sehen.