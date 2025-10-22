Florian Hager:

Ideal ist die Situation rund um den Abgang von Schröder definitiv nicht. Ich denke aber nicht, dass das Schröder-Aus Salzburg nachhaltig verunsichern wird: Zum Profi-Dasein gehört es dazu, mit Veränderungen umzugehen und dennoch Leistung zu bringen.

Auch in der Europa League ist für Salzburg noch alles drin. Der Start war holprig, keine Frage – doch Niederlagen gegen Porto oder Lyon sind kein Grund zur Panik. Gegen Porto zeigte das Team bereits, dass man mit europäischen Schwergewichten mithalten kann. Jetzt gilt es, gegen die vermeintlich kleineren Gegner wie Ferencváros und die Go Ahead Eagles konsequent zu punkten.

Nur dann bleibt die Chance auf die K.-o.-Phase realistisch, denn mit Bologna, Freiburg und Aston Villa warten noch deutlich stärkere Prüfungen.

Johannes Hofer:

Schröder hat sich nachhaltig als Schaumschläger mit schlechtem Händchen auf dem Transfermarkt bewiesen. Auf einen, der Loyalität einfordert und beim erstbesten Angebot Reißaus nimmt, kannst du getrost verzichten. Ich gehe sogar weiter und behaupte: Schröders Abgang ist für Salzburg mittelfristig sogar ein Glücksfall. Denn jetzt kann er das Wintertransferfenster nicht auch noch kaputt machen.

Dass diese Europa-League-Saison kein Spaziergang wird, war auch ohne den Störfaktor Schröder klar. Ich bin ganz bei Florian: Drin ist noch alles. Aber ich denke nicht, dass die "Bullen" ihren Fokus voll auf das internationale Geschäft legen werden. Der Ex-Serienmeister ist zwar in einer Übergangssaison, aber auch in Salzburg sehen sie, dass aktuell kein Team imstande ist, die Liga nachhaltig zu dominieren.