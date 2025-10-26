SV Ried SV Ried SVR SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Stöger: "Haben heute alles unternommen, um die Serie zu beenden"

Der Rapid-Übungsleiter war nach dem Spiel erleichtert, dass der Bock umgestoßen wurde und reagierte verschnupft auf Gerüchte, wonach die Ried-Partie bereits ein "Entscheidungsspiel" gewesen sein soll.

Das ist es wohl, was man "den Bock umstoßen" nennt: Rapid beendete gegen die SV Ried seine Negativserie von fünf Niederlage en suite.

Die Hütteldorfer siegten über die Innviertler letztlich verdient mit 2:0 (Spielbericht>>>).

Mutiger Wurmbrand, treffsicherer Kara, unüberwindbarer Gartler

Drei Männer drückten dem Spiel dabei ihren Stempel auf: Der überraschend statt Niki Hedl im Tor aufgebotene Paul Gartler sowie die beiden Torschützen Ercan Kara und Nikolaus Wurmbrand.

"Das war ein richtig wichtiger Sieg für uns. Wir sind alle überglücklich, dass wir das heute geschafft haben", so ein erleichterter Wurmbrand nach dem Spiel bei "Sky".

Der ÖFB-Teamspieler war ein steter Gefahrenherd und von der Rieder Defensive kaum zu bändigen - so auch bei seinem Treffer zum 1:0. Was es dazu gebraucht habe, sei der Mut gewesen, in solche Situationen hineinzugehen. Dieser sowie die nötige Durchschlagskraft habe Grün-Weiß in letzter Zeit ein wenig gefehlt.

Was er da mit dem Gegner ist ein Wahnsinn.

Demir schwärmt von Karas Treffer zum 2:0

"Ich habe mir auch schon vor den letzten Spielen vorgenommen, mutiger zu agieren. Umso glücklicher bin ich, dass es heute geklappt hat", freute sich der Youngster.

Demir begeistert von "Top-Stürmer" Kara

Kara legte mit dem sehenswerten 2:0 nach, als er Sollbauer überlupfte und dann trocken abschloss. Der Stürmer brachte Rapid damit letztlich auf die Siegerstraße. Vorlagengeber Furkan Demir schwärmte danach von seinem "Buddy": "Was er da mit dem Gegner macht, ist ein Wahnsinn. Und dann mit dem linken ins lange Eck - Top-Stürmer", grinste er.

Weniger freudestrahlend, aber nicht weniger glücklich gab sich Trainer Peter Stöger nach dem Spiel. "Das tut uns natürlich sehr gut", so der Rapid-Coach. "Wir sind nicht mit viel Selbstvertrauen in die Partie reingegangen", war ihm bewusst.

"Mein Tor war der Dosenöffner"

Dass es überhaupt so kam, lag auch am dritten "Man of the day", Paul Gartler. "Er hat uns zu Beginn im Spiel gehalten", lobte Stöger die eigentliche Nummer zwei.

Dann schlug Wurmbrand zu. "Mein Tor war dann wohl auch ein bisschen der Dosenöffner. Wir hatten dann mehr Spielkontrolle und haben dann nur noch ziemlich wenig zugelassen und es gut zu Ende gespielt", meinte der Torschütze. In dieses Horn stieß auch Stöger: "Heute hatte ich das ganze Spiel über das Gefühl, dass die Jungs alles unternehmen, um diese Serie zu beenden."

"Das wird uns auch viel Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele geben", so Wurmbrand - und dieses wird aus auch brauchen. Am Mittwoch wartet Liga-Zwa-Dominator St. Pölten im Cup.

Entscheidungsspiel für Stöger? "Dieses Gefühl hatte ich gar nicht"

Vor der Partie in Ried gab es bereits Gerüchte um ein mögliches Entscheidungsspiel für Stöger. Dem widersprach der Rapid-Coach aber entschlossen und hatte damit sichtlich wenig Freude.

"Ich werfe euch (den Medien, Anm.) ja nichts vor. Ich kenne das ja eh. Einer schreibt etwas, der andere übernimmt es. Aber dieses Gefühl hatte ich vor der Partie gar nicht", stellte er klar.

Im Gegenteil: "Wenn ich mich unserer Geschäftsführung austausche und in den großen Meetings dabei bin, habe ich schon das Gefühl, dass sie sehr viel Wert auf meine Expertise legen."

Nach dem verdienten Erfolg in Ried wird das aber zunächst ohnehin kein Thema sein. Mit einem weiteren Sieg im Cup über den SKN wird sich Stöger solche Fragen bis auf weiteres endgültig ersparen.

