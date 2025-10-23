Zeitreise: Diese Stars kickten einst für die AC Fiorentina

Mit der ganz großen Titelsammlung kann die Fiorentina zwar nicht aufwarten, dafür aber mit einer Menge an Superstars.

Viele ehemalige Legenden, Weltmeister und Weltfußballer nannten den Kultklub einst ihr Zuhause.

Die Fiorentina bekommt es am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker) in der Ligaphase der UEFA Conference League mit dem SK Rapid zu tun.

Im Zuge dessen präsentiert LAOLA1 die größten Stars, die je für die AC Fiorentina gekickt haben: