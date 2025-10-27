NEWS

Sageder verzichtet für Rapid auf U17-WM

Der Co-Trainer bleibt Rapid auch während der U17-WM erhalten. Bei seiner Anstellung sicherte er sich noch zu den Verein für diesen Bewerb kurzfristig verlassen zu können.

Sageder verzichtet für Rapid auf U17-WM Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Mit Thomas Sageder ist ein ehemaliger Bundesliga-Cheftrainer (LASK) im Trainerstab des SK Rapids. Der 42-Jährige war vor seiner Rapid-Zeit Co-Trainer in der österreichischen U17-Nationalmannschaft.

Mit dem Team gelang die Qualifikation zur WM, Teamchef Hermann Stadler wünschte sich ein Engagement Sageders beim Turnier. "Es wurde ihm im Sommer zugestanden, dass er das machen kann", erklärt Rapid-Cheftrainer Peter Stöger nach dem 2:0-Sieg bei der SV Ried gegenüber "Sky".

Diese Möglichkeit nimmt Sageder aufgrund der schweren Phase Rapids - vor dem Ried-Sieg gab es fünf Niederlagen in Folge - aber nicht in Anspruch. Er bleibt dem Team erhalten.

"Thomas ist derjenige, den ich mitgenommen habe als Ratgeber. Gestern am Abend ist von ihm die Entscheidung gekommen, dass er in der Phase unbedingt an meiner Seite sein möchte. Es freut mich sehr und tut mir für den ÖFB leid", so Stöger.

Für die U17 startet das Turnier in Katar kommende Woche Mittwoch gegen Saudi-Arabien. In der Gruppe warten zudem Mali und Neuseeland.

