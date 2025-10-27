Ansakonferenz

Das Kryptonit der Bundesligisten

Salzburg bleibt Austrias Endgegner, der LASK blüht auf und Rapid überrascht im Tor – Chaos, Comebacks und Kryptonit in einer neuen Ansakonferenz:

Angstgegner – jeder kennt sie, und fast jeder hat einen.

Für die Wiener Austria war es der 24. erfolglose Versuch, Salzburg zu besiegen. "Ist Salzburg das Kryptonit der Austria?", fragt ronjaandflo auf Instagram – und trifft damit einen Nerv.

Auch sonst war in der Bundesliga einiges los: Rapid setzt erstmals seit Mai 2022 nicht mehr auf Niklas Hedl im Tor, Ried-Fans reagieren mit einer spektakulären Choreo samt gelbem Rauch auf die neuen Vereinspläne mit Sponsor BWT und beim LASK wirkt Didi Kühbauer wie ein Sofort-Booster – fast so viele Punkte in zwei Runden wie in den neun davor.

Dazu: Hartberg kämpft weiter gegen den Last-Minute-Gegentor-Fluch.

Wie gewohnt haben Hannes, July und Patrick in der neuen Ansakonferenz jede Menge Gesprächsstoff.

Hier ansehen:

Die 60. Episode als Podcast anhören:

