Dieser TV-Sender überträgt SK Rapid gegen Banja Luka

Entscheidungsspiel in der UEFA Conference League!

Der SK Rapid empfängt am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) den FK Borac Banja Luka zum Rückspiel in Wien-Hütteldorf.

Die "Grün-Weißen" gehen in eine richtungsweisende Woche. Bevor es in der Liga aber im Kampf um die Meistergruppe heiß wird, liegt der Fokus auf dem Einzug ins Viertelfinale der Conference League. Nach dem 1:1-Remis vor einer Woche in Bosnien ist vor dem Rückspiel noch alles offen.

Sportchef Markus Katzer schwört die Hütteldorfer vor den richtungsweisenden Spielen nochmal ein. Hier nachlesen >>>

All jene, die sich die Partie bequem von zuhause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 18 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters.

