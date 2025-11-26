U17-WM: Dieser TV-Sender zeigt das Finale Österreich vs. Portugal

Österreichs U17-Nationalteam kämpft am Donnerstag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Finale in Doha gegen Portugal um den Weltmeistertitel!

Die Elf von Trainer Hermann Stadler spielt ein herausragendes Turnier und hat mit Tunesien, England, Japan und Italien vier Teams der Reihe nach in der K.o.-Phase ohne Gegentreffer bezwungen. Im Finale gegen Portugal soll nun die Krönung gelingen.

Für alle Fans ist das Spiel sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. ORF eins überträgt das Endspiel sowohl im TV als auch im Stream live ab 16:05 Uhr. Sky Sport Austria 8 startet die Übertragung ab 16:45 Uhr.