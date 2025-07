"Etwas besonderes" - Premierentreffer ebnet Rapid den Weg

Der Grundstein für die nächste Runde in der UEFA Conference League ist gelegt!

Der SK Rapid gewinnt das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde beim FK Decic Tuzi im Süden Montenegros mit 2:0 (Spielbericht >>>). Die Hütteldorfer verschaffen sich damit die perfekte Ausgangssituation für das Heimspiel kommenden Donnerstag (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

"Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, mit dem Spiel bin ich so nicht zufrieden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Konsequenz in unser Spiel bringen und durch Umschaltsituationen das dritte oder vierte Tor noch machen. Wir sind aber nicht unzufrieden, das Ergebnis ist schon in Ordnung", bilanzierte Peter Stöger nach seinem Pflichtspiel-Debüt an der Rapid-Seitenlinie im "ORF".

Stöger wirft direkt vier Neue ins kalte Wasser

In seinem ersten Pflichtspiel als Rapid-Trainer schickte Stöger seine Mannen in einem 4-2-2-2 aufs Feld und ermöglichte so den beiden Neuzugängen Janis Antiste und Claudy Mbuyi ihr Startelfdebüt im Doppelsturm. Mit Petter Nosa Dahl und Jannes Horn schafften es auch zwei weitere Neue in die Anfangself.

Doch auch wenn die "Grün-Weißen" als Favorit in diese Partie gingen, aus dem Spiel heraus passierte relativ wenig. In vielen Phasen fehlte noch die nötige Abstimmung. Dafür erwischten die Hütteldorfer in Sachen Effizienz einen Sahnetag.

"Standards sind etwas, was wir auf der Tagesordnung haben, ein probates Mittel. Trotzdem hätten wir uns gewünscht, dass wir aus dem Spiel heraus mehr klare Torchancen herausspielen. Da haben wir auch gesehen, dass wir im körperlichen Bereich noch einiges zu tun haben", so Stöger.

Es waren diesmal die Standards, die Rapid den Weg zum Auswärtssieg ebneten. Zuerst köpfte Horn nach einer Ecke die Kugel per Aufsetzer aus dem Nichts ins Netz (16.), dann verwandelte Kapitän Matthias Seidl einen Elfmeter souverän zum 2:0 (40.). Für Neuzugang Horn war es nicht nur sein Premierentreffer für Rapid, sondern auch generell sein erster Profi-Treffer im 183. Spiel.

"Ich habe lange darauf warten müssen, es wurden auch schon ein paar Scherze darüber gemacht von meinen Freunden. Es ist für mich aber etwas Besonderes direkt im ersten Spiel mit Rapid ein Tor zu erzielen. Ich freue mich", so der Premieren-Torschütze.

Leistungssteigerung aber keine Treffer im zweiten Durchgang

Im zweiten Spielabschnitt war Rapid dann auch im Spiel nach vorne besser, im letzten Drittel fehlte aber weiterhin die letzte Klarheit. Mit Ausnahme von ein paar wenigen Distanzschüssen wollte aber nichts mehr gelingen. Defensiv hatte man dafür alles unter Kontrolle.

So stand am Ende ein ungefährdeter und wichtiger 2:0-Auswärtssieg zu Buche. Der Grundstein für den Aufstieg in die dritte Runde ist damit gelegt, kommende Woche muss das aber nochmal bestätigt werden.

"Man hat gesehen, dass noch nicht alles geklappt hat. Wir haben kein starkes Spiel gezeigt, wir hätten viel mehr Chancen kreieren müssen und die Räume besser ausnützen können. Aber das ist ganz normal, wir haben viele Neue im Team. Aber wir werden uns finden und haben eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel", fasste Horn die Partie zusammen.

"Wenn wir am Donnerstag eine seriöse Vorstellung im eigenen Stadion bringen, dann werden wir sicher weiterkommen", ist der Trainer vor dem Rückspiel zuversichtlich.

Im Falle eines Weiterkommens geht es dann gegen den Sieger aus Dundee United - UNA Strassen (LUX). Das Hinspiel in Schottland endete mit einem 1:0-Heimsieg von Dundee.

Rapids Innenverteidigungs-Dauerbrenner