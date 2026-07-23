Die SV Ried stellt sich im Nachwuchs neu auf

Die SV Ried hat in der Fußball-Akademie ein neues Führungsduo installiert.

Der gebürtige Rumäne Sandu Tabirca (61) übernimmt die sportliche Leitung der Rieder Fußball-Ausbildung. Neuer administrativer Leiter wird der Innviertler Matthias Wimmer (24).

Erfahrung in Österreich und Rumänien

Tabirca war als Trainer, Co-Trainer und Technischer Direktor bei Vereinen und Nachwuchsteams in Österreich sowie Rumänien tätig.

Von 2014 bis 2020 koordinierte der 61-Jährige, der mit seiner Familie in Ybbs an der Donau wohnt, die rumänischen U15- bis U21-Nationalmannschaften. Ab 2015 leitete er das Strategie-Projekt zur Nachwuchs-Entwicklung im rumänischen Fußball.

Seit 2014 ist er beim rumänischen Fußballverband verantwortlich für die Trainerausbildung UEFA PRO, UEFA A und UEFA A Elite.

"Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam eine moderne, lernorientierte und leistungsfördernde Ausbildungsumgebung zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen die individuelle Entwicklung unserer Spieler, eine klare Spielphilosophie sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Akademie, Verein und allen Beteiligten. Ich möchte eine Kultur fördern, in der Neugier, Verantwortung und kontinuierliches Lernen selbstverständlich sind", sagt Tabirca.

"Nächster Entwicklungsschritt"

Wimmer wird neuer administrativer Leiter. Der 24-jährige Innviertler schließt demnächst sein Studium der Betriebswirtschaft ab. Zuletzt arbeitete er neben seinem Studium in einem Steuerberatungs-Unternehmen.

"Als administrativer Leiter der Akademie kann ich jetzt bei der SV Oberbank Ried mein Hobby zum Beruf machen und bei einem professionellen Fußballverein tätig sein. Ich bin selbst oft im Stadion und wohne als Peterskirchener nicht weit von der Akademie entfernt. Ich freue mich schon sehr auf diese neue Herausforderung", so Wimmer.

Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried, unterstreicht die Bedeutung der Akademie für den Verein: "Die Ausbildung eigener Spieler ist für einen Verein wie die SV Oberbank Ried keine Option, sondern Notwendigkeit. Sandu Tabirca bringt internationale Erfahrung in der Spieler- und Trainerausbildung mit, Matthias Wimmer sorgt für professionelle Strukturen im Hintergrund. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Duo in der Akademie den nächsten Entwicklungsschritt machen."