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Italien klopft bei Carlo Ancelotti an

Der Italiener hat bei Brasilien noch einen langen Vertrag. Sein Heimatland versucht es dennoch.

Italien klopft bei Carlo Ancelotti an Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Italien ist weiter auf der Suche nach einem neuen Teamchef. Lange galt Pep Guardiola als heißer Kandidat. Berichten zufolge möchte der Katalane aber eine ordentliche Gage >>>

"Ideal wäre es, innerhalb einer Woche einen Trainer zu ernennen, aber noch wichtiger ist es, auf die Person zu warten, die wir wirklich wollen", erklärte Italiens neuer Technischer Direktor Paolo Maldini gegenüber Medienvertretern.

Gespräche mit Ancelotti

Bei der Teamchefsuche habe man Zeitdruck. Beim Thema Guardiola gebe es "noch keine Neuigkeiten".

Jetzt überraschen die Italiener mit einem weiteren Kandidaten. "Wir haben auch mit Ancelotti gesprochen", so Maldini. Der Italiener ist eigentlich noch bis 2030 an Brasilien gebunden, scheiterte bei der WM mit den Südamerikanern im Achtelfinale an Norwegen.

"Es schien richtig, mit den Besten der Welt zu beginnen, aber ihre Verfügbarkeit muss noch geklärt werden", sagte Maldini.

Dass Ancelotti Brasilien für sein Heimatland mitten im Vertrag stehen lässt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Wie "ge.globo" berichtet, habe Ancelotti das Interesse Italiens zurückgewiesen. Die Kontaktaufnahme sei bereits vor rund zwei Wochen erfolgt.

Drei Mal in Folge WM verpasst

Italien verpasste zuletzt drei Mal in Folge die WM, schaffte das letzte Mal vor über 20 Jahren den Sprung in die K.-o.-Phase des wichtigsten Turniers des Weltfußballs.

Damals wurde man 2006 in Deutschland Weltmeister.

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