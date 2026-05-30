Champions League: Alle Sieger und die Finalergebnisse

Von Real Madrid bis zu den größten Sensationen: Entdecke die komplette Liste aller CL-Finalspiele und historischen Triumphe der Königsklasse

Seit 1956 gibt es den Bewerb der Landesmeister, seit 1992/93 trägt die höchste Spielklasse Europas den Titel Champions League.

Rekordsieger ist unumstritten Real Madrid. Mit dem 2:0-Sieg über Borussia Dortmund in München holte das "weiße Ballett" 2024 bereits zum 15. Mal die Trophäe - in der Champions League war es der neunte Erfolge der Spanier.

Alle Final-Ergebnisse der Fußball-Champions-League (seit Saison 1992/93) und des Vorgängerbewerbs Meistercup:

Jahr

Ort

Sieger

Finalist

Ergebnis

2025

München

Paris SG

Inter Mailand

5:0

2024

London

Real Madrid

Borussia Dortmund

2:0

2023

Istanbul

Manchester City

Inter Mailand

1:0

2022

Paris

Real Madrid

FC Liverpool

1:0

2021

Istanbul

Chelsea

Manchester City

1:0

2020

Lissabon

FC Bayern

Paris SG

1:0

2019

Madrid

FC Liverpool

Tottenham Hotspur

2:0

2018

Kiew

Real Madrid

FC Liverpool

3:1

2017

Cardiff

Real Madrid

Juventus Turin

4:1

2016

Mailand

Real Madrid

Atletico Madrid

1:1 n.V./ES 5:3

2015

Berlin

FC Barcelona

Juventus Turin

3:1

2014

Lissabon

Real Madrid

Atletico Madrid

4:1 n.V.

2013

London

Bayern München

Borussia Dortmund

2:1

2012

München

FC Chelsea

Bayern München

1:1 n.V./ES 4:3

2011

London

FC Barcelona

Manchester U.

3:1

2010

Madrid

Inter Mailand

Bayern

2:0

2009

Rom

FC Barcelona

Manchester U.

2:0

2008

Moskau

Manchester U.

Chelsea

1:1 n.V./ES 6:5

2007

Athen

AC Milan

Liverpool FC

2:1

2006

Paris

FC Barcelona

Arsenal London

2:1

2005

Istanbul

Liverpool FC

AC Milan

3:3 n.V./ES 3:2

2004

Gelsenkirchen

FC Porto

AS Monaco

3:0

2003

Manchester

AC Milan

Juventus Turin

0:0 n.V./ES 3:2

2002

Glasgow

Real Madrid

Bayer Leverkusen

2:1

2001

Mailand

Bayern München

Valencia CF

1:1 n.V./ES 5:4

2000

Paris

Real Madrid

Valencia CF

3:0

1999

Barcelona

Manchester U.

Bayern München

2:1

1998

Amsterdam

Real Madrid

Juventus Turin

1:0

1997

München

Borussia Dortmund

Juventus Turin

3:1

1996

Rom

Juventus Turin

Ajax Amsterdam

1:1/ES 4:2

1995

Wien

Ajax Amsterdam

AC Milan

1:0

1994

Athen

AC Milan

FC Barcelona

4:0

1993

München

Olympique Marseille

AC Milan

1:0

Pokal der Landesmeister

JahrOrtSiegerFinalistErgebnis
1992LondonFC BarcelonaSampdoria Genua1:0 n.V.
1991BariRoter Stern BelgradO. Marseille0:0/ES 5:3
1990WienAC MilanBenfica Lissabon1:0
1989BarcelonaAC MilanSteaua Bukarest4:0
1988StuttgartPSV EindhovenBenfica Lissabon0:0/ES 6:5
1987WienFC PortoBayern München2:1
1986SevillaSteaua BukarestFC Barcelona0:0/ES 2:0
1985BrüsselJuventus TurinLiverpool FC1:0
1984RomLiverpool FCAS Roma1:1/ES 4:2
1983AthenHamburger SVJuventus Turin1:0
1982RotterdamAston VillaBayern München1:0
1981ParisLiverpool FCReal Madrid1:0
1980MadridNottingham ForestHamburger SV1:0
1979MünchenNottingham ForestMalmö FF1:0
1978LondonLiverpool FCClub Brügge1:0
1977RomLiverpool FCMönchengladbach3:1
1976GlasgowBayern MünchenAS St. Etienne1:0
1975ParisBayern MünchenLeeds United2:0
1974BrüsselBayern MünchenAtletico Madrid1:1 n.V.
WiederholungBayernAtletico4:0
1973BelgradAjax AmsterdamJuventus Turin1:0
1972RotterdamAjax AmsterdamInter Mailand2:0
1971LondonAjax AmsterdamPanathinaikos2:0
1970MailandFeyenoord RotterdamCeltic Glasgow2:1 n.V.
1969MadridAC MilanAjax Amsterdam4:1
1968LondonManchester UnitedBenfica Lissabon4:1 n.V.
1967LissabonCeltic GlasgowInter Mailand2:1
1966BrüsselReal MadridPartizan Belgrad2:1
1965MailandInter MailandBenfica Lissabon1:0
1964WienInter MailandReal Madrid3:1
1963LondonAC MilanBenfica Lissabon2:1
1962AmsterdamBenfica LissabonReal Madrid5:3
1961BernBenfica LissabonFC Barcelona3:2
1960GlasgowReal MadridEintracht Frankfurt7:3
1959StuttgartReal MadridStade Reims2:0
1958BrüsselReal MadridAC Milan3:2 n.V.
1957MadridReal MadridAC Fiorentina2:0
1956ParisReal MadridStade Reims4:3

