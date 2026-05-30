Jahr
Ort
Sieger
Finalist
Ergebnis
2025
München
Paris SG
Inter Mailand
5:0
2024
London
Real Madrid
Borussia Dortmund
2:0
2023
Istanbul
Manchester City
Inter Mailand
1:0
2022
Paris
Real Madrid
FC Liverpool
1:0
2021
Istanbul
Chelsea
Manchester City
1:0
2020
Lissabon
FC Bayern
Paris SG
1:0
2019
Madrid
FC Liverpool
Tottenham Hotspur
2:0
2018
Kiew
Real Madrid
FC Liverpool
3:1
2017
Cardiff
Real Madrid
Juventus Turin
4:1
2016
Mailand
Real Madrid
Atletico Madrid
1:1 n.V./ES 5:3
2015
Berlin
FC Barcelona
Juventus Turin
3:1
2014
Lissabon
Real Madrid
Atletico Madrid
4:1 n.V.
2013
London
Bayern München
Borussia Dortmund
2:1
2012
München
FC Chelsea
Bayern München
1:1 n.V./ES 4:3
2011
London
FC Barcelona
Manchester U.
3:1
2010
Madrid
Inter Mailand
Bayern
2:0
2009
Rom
FC Barcelona
Manchester U.
2:0
2008
Moskau
Manchester U.
Chelsea
1:1 n.V./ES 6:5
2007
Athen
AC Milan
Liverpool FC
2:1
2006
Paris
FC Barcelona
Arsenal London
2:1
2005
Istanbul
Liverpool FC
AC Milan
3:3 n.V./ES 3:2
2004
Gelsenkirchen
FC Porto
AS Monaco
3:0
2003
Manchester
AC Milan
Juventus Turin
0:0 n.V./ES 3:2
2002
Glasgow
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2:1
2001
Mailand
Bayern München
Valencia CF
1:1 n.V./ES 5:4
2000
Paris
Real Madrid
Valencia CF
3:0
1999
Barcelona
Manchester U.
Bayern München
2:1
1998
Amsterdam
Real Madrid
Juventus Turin
1:0
1997
München
Borussia Dortmund
Juventus Turin
3:1
1996
Rom
Juventus Turin
Ajax Amsterdam
1:1/ES 4:2
1995
Wien
Ajax Amsterdam
AC Milan
1:0
1994
Athen
AC Milan
FC Barcelona
4:0
1993
München
Olympique Marseille
AC Milan
1:0
Pokal der Landesmeister
|Jahr
|Ort
|Sieger
|Finalist
|Ergebnis
|1992
|London
|FC Barcelona
|Sampdoria Genua
|1:0 n.V.
|1991
|Bari
|Roter Stern Belgrad
|O. Marseille
|0:0/ES 5:3
|1990
|Wien
|AC Milan
|Benfica Lissabon
|1:0
|1989
|Barcelona
|AC Milan
|Steaua Bukarest
|4:0
|1988
|Stuttgart
|PSV Eindhoven
|Benfica Lissabon
|0:0/ES 6:5
|1987
|Wien
|FC Porto
|Bayern München
|2:1
|1986
|Sevilla
|Steaua Bukarest
|FC Barcelona
|0:0/ES 2:0
|1985
|Brüssel
|Juventus Turin
|Liverpool FC
|1:0
|1984
|Rom
|Liverpool FC
|AS Roma
|1:1/ES 4:2
|1983
|Athen
|Hamburger SV
|Juventus Turin
|1:0
|1982
|Rotterdam
|Aston Villa
|Bayern München
|1:0
|1981
|Paris
|Liverpool FC
|Real Madrid
|1:0
|1980
|Madrid
|Nottingham Forest
|Hamburger SV
|1:0
|1979
|München
|Nottingham Forest
|Malmö FF
|1:0
|1978
|London
|Liverpool FC
|Club Brügge
|1:0
|1977
|Rom
|Liverpool FC
|Mönchengladbach
|3:1
|1976
|Glasgow
|Bayern München
|AS St. Etienne
|1:0
|1975
|Paris
|Bayern München
|Leeds United
|2:0
|1974
|Brüssel
|Bayern München
|Atletico Madrid
|1:1 n.V.
|Wiederholung
|Bayern
|Atletico
|4:0
|1973
|Belgrad
|Ajax Amsterdam
|Juventus Turin
|1:0
|1972
|Rotterdam
|Ajax Amsterdam
|Inter Mailand
|2:0
|1971
|London
|Ajax Amsterdam
|Panathinaikos
|2:0
|1970
|Mailand
|Feyenoord Rotterdam
|Celtic Glasgow
|2:1 n.V.
|1969
|Madrid
|AC Milan
|Ajax Amsterdam
|4:1
|1968
|London
|Manchester United
|Benfica Lissabon
|4:1 n.V.
|1967
|Lissabon
|Celtic Glasgow
|Inter Mailand
|2:1
|1966
|Brüssel
|Real Madrid
|Partizan Belgrad
|2:1
|1965
|Mailand
|Inter Mailand
|Benfica Lissabon
|1:0
|1964
|Wien
|Inter Mailand
|Real Madrid
|3:1
|1963
|London
|AC Milan
|Benfica Lissabon
|2:1
|1962
|Amsterdam
|Benfica Lissabon
|Real Madrid
|5:3
|1961
|Bern
|Benfica Lissabon
|FC Barcelona
|3:2
|1960
|Glasgow
|Real Madrid
|Eintracht Frankfurt
|7:3
|1959
|Stuttgart
|Real Madrid
|Stade Reims
|2:0
|1958
|Brüssel
|Real Madrid
|AC Milan
|3:2 n.V.
|1957
|Madrid
|Real Madrid
|AC Fiorentina
|2:0
|1956
|Paris
|Real Madrid
|Stade Reims
|4:3