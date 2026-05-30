Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG Arsenal FC Arsenal FC ARS
Heute 18:00 Uhr
1 2.40
X 3.20
2 3.15
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions League heute: Finale PSG - FC Arsenal

Grande Finale! PSG oder Arsenal - wer holt sich den Titel in der Königsklasse? LIVE-Infos:

Champions League heute: Finale PSG - FC Arsenal Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im großen Finale der UEFA Champions League treffen heute PSG und der FC Arsenal aufeinander. Anpfiff in Budapest ist bereits um 18 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Im TV ist das Spiel bei CANAL+ und Sky Sport Austria zu sehen.

Die Franzosen wurden in der Ligue 1 mit sechs Punkten Vorsprung Meister. In der Champions League setzte sich die Truppe von Trainer Luis Enrique im Halbfinale gegen die Bayern durch.

Die Gunners feierten den langersehnten Meistertitel in der Premier League und wollen nun auch den Henkelpott. In der letzten Runde siegte Arsenal 2:1 bei Crystal Palace. In der Königsklasse besiegte die Arteta-Elf Atletico Madrid im Halbfinale.

Finale PSG - FC Arsenal im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Luis Enrique: Der Architekt von Paris

Luis Enrique: Der Architekt von Paris

Champions League
FC Arsenal: Von der Lachnummer zu den Unvermeidbaren

FC Arsenal: Von der Lachnummer zu den Unvermeidbaren

Champions League
7
Transfer-Update: Abgangswelle beim GAK, Rapid verstärkt sich

Transfer-Update: Abgangswelle beim GAK, Rapid verstärkt sich

Bundesliga
Der dritte Aufsteiger in die Serie A steht fest

Der dritte Aufsteiger in die Serie A steht fest

Serie A
1
Spiel gedreht! Iran gewinnt WM-Testspiel

Spiel gedreht! Iran gewinnt WM-Testspiel

FIFA WM
2
Deal perfekt! Barca verpflichtet England-Star

Deal perfekt! Barca verpflichtet England-Star

La Liga
7
GAK: Schriebl wechselt zur direkten Konkurrenz

GAK: Schriebl wechselt zur direkten Konkurrenz

Bundesliga
21

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Arsenal Mikel Arteta Paris Saint-Germain Luis Enrique