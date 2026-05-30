Im großen Finale der UEFA Champions League treffen heute PSG und der FC Arsenal aufeinander. Anpfiff in Budapest ist bereits um 18 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Im TV ist das Spiel bei CANAL+ und Sky Sport Austria zu sehen.

Die Franzosen wurden in der Ligue 1 mit sechs Punkten Vorsprung Meister. In der Champions League setzte sich die Truppe von Trainer Luis Enrique im Halbfinale gegen die Bayern durch.

Die Gunners feierten den langersehnten Meistertitel in der Premier League und wollen nun auch den Henkelpott. In der letzten Runde siegte Arsenal 2:1 bei Crystal Palace. In der Königsklasse besiegte die Arteta-Elf Atletico Madrid im Halbfinale.

Finale PSG - FC Arsenal im LIVE-Ticker: