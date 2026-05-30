Was die reine Offensivqualität angeht, hat PSG im Finale sicherlich Vorteile. Für mindestens ein Tor ist Arsenal aber allemal gut und wenn es durch die so gefährlichen Standards fällt. Torlos blieb man in dieser Saison nämlich nur fünf Mal in 62 Spielen.

Und was Spieler angeht, die ein Spiel allein entscheiden können? Davon hat Arsenal auch etliche: Denk' an Rice gegen Real Madrid in der Vorsaison. Oder an Havertz, der sogar ein CL-Finale mit dem Goldtor allein entschieden hat. Von Top-Torhüter Raya über Bukayo Saka bis hin zum Verteidiger-Duo Saliba und Gabriel ganz zu schweigen.

CL-Finalerfahrung hat das Team von Arteta nicht, klar. Über die letzten drei Saisons hinweg sammelte die Mannschaft - gemeinsam - aber mehr und mehr Erfahrung auf der größten Bühne und verbesserte sich stetig. Auf das Viertelfinale 2023/24 folgt das Halbfinale und nun steht man eben im Endspiel.

Ein Endspiel, in dem Arsenal eigentlich fast nichts zu verlieren hat. Denn der Druck ist ein anderer im Vergleich zum Gegner.

Immerhin geht PSG als Titelverteidiger ins Finale, ist also klarer Favorit. Dazu kommt: Für die Gunners ist diese Saison nach dem lang ersehnten PL-Titel so oder so ein Erfolg. Das ist bei PSG ganz anders: Vom Gewinn der Ligue 1 wurde ausgegangen, das Pokal-Aus gegen Paris FC war eine Enttäuschung. Es hängt also alles an diesem Finale.

Ob dieser Fakt den Ausschlag gibt? Vielleicht. Aber am Ende ist dieses Duell auch eines von zwei konträren Fußball-Sichtweisen: Defensive gegen Offensive, Kontrolle gegen Spektakel, physische Dominanz gegen spielerische Dominanz.