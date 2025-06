Die höchsten Finalsiege der Champions-League-Geschichte

presented by

Paris Saint-Germain hat es geschafft und sich am Samstag zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Titel in der UEFA Champions League gesichert - und das auf beeindruckende Art und Weise.

Mit einem 5:0-Sieg über Inter Mailand eroberte man nicht nur den Henkelpott, sondern fixierte obendrein auch noch den höchsten Finalsieg der Champions-League-Geschichte.

Selbst wenn man auf die Historie des Vorgänger-Bewerbs - den Europapokal der Landesmeister - blickt, gab es seit der Premieren-Saison 1955/56 nie einen höheren Finalsieg zu bestaunen.

Wir haben uns die höchsten Endspiel-Siege in der UEFA Champions League und dem Europapokal der Landesmeister nochmal genauer angesehen:

Unterschied: Fünf Tore

Saison Sieger Verlierer Ergebnis 2024/25 Paris Saint-Germain Inter Mailand 5:0

Unterschied: Vier Tore

Saison Sieger Verlierer Ergebnis 1959/60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7:3 1973/74 FC Bayern Atletico Madrid 4:0 1988/89 AC Milan Steaua Bukarest 4:0 1993/94 AC Milan FC Barcelona 4:0

Unterschied: Drei Tore

Saison Sieger Verlierer Ergebnis 1967/68 Manchester United Benfica Lissabon 4:1 1968/69 AC Milan Ajax Amsterdam 4:1 2013/14 Real Madrid Atletico Madrid 4:1 2016/17 Real Madrid Juventus Turin 4:1 1999/00 Real Madrid FC Valencia 3:0 2003/04 FC Porto AS Monaco 3:0

