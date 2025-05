presented by

Paris Saint-Germain gewinnt die UEFA Champions League 2024/25!

Das lange Warten der Scheichs hat ein Ende: Der Ligue-1-Klub setzt sich im Endspiel in München gegen Inter Mailand mit 5:0 durch und feiert damit den ersten Titelgewinn in der Königsklasse. Außerdem ist es der höchste Sieg in einem CL-Finale aller Zeiten.

Gleichzeitig macht die Elf von Erfolgstrainer Luis Enrique das historische Quadruple perfekt. Paris ist Meister, Pokalsieger, Supercupsieger und CL-Sieger.

Desire Doué wird zum Matchwinner

PSG ist von der ersten Minute an spielbestimmend und belohnt sich früh mit einem Bilderbuch-Angriff: Vitinha steckt den Ball hinter die Kette auf Doué, der sich einmal um die eigene Achse dreht und im Zentrum mit viel Übersicht Hakimi bedient. Der mit aufgerückte Rechtsverteidiger vollendet in Stürmermanier zum 1:0 (12.).

Auch nach dem Führungstreffer bleibt die Enrique-Elf klar besser und kann wenige Minuten später dank eines Traum-Konters auf 2:0 erhöhen. Pacho erobert den Ball an der eigenen Torauslinie, über Kvaratskhelia und Dembele steht Doué blank. Der Youngster fackelt nicht lange, Dimarco fälscht die Kugel unhaltbar ab (20.).

Inzaghi peitscht seine Spieler immer wieder wild nach vorne. Zehn Minuten vor dem Ende des ersten Durchgangs hat Inter die beste Phase. Nach einer Ecke köpft Thuram aber knapp am Tor vorbei (37.). Dann lässt Dembele aus spitzem Winkel die Vorentscheidung liegen (44.). Und so geht es mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause.

Absolute Machtdemonstration

Nach dem Seitenwechsel gestaltet sich die Partie ausgeglichener. Auch wenn Inter jetzt deutlich aktiver ist, bleibt Paris gefährlicher. Kvaratskhelia lässt zwei Möglichkeiten liegen (46./50.). Inter hingegen verpasst immer wieder den Abschluss bzw. wird geblockt (54./55.).

Nach etwas mehr als einer Stunde macht Paris den Deckel drauf: Und erneut ist es Doué. Der Offensivspieler wird von Vitinha bedient, bleibt ganz cool und lässt Sommer im Tor keine Chance (64.). Zwei Tore und eine Vorlage mit 19 Jahren in einem CL-Finale!

Doch die jungen Wilden aus Paris haben noch lange nicht genug. Dembele schickt Kvaratskhelia auf die Reise, der verlädt Sommer im Tor und trifft zum verdienten 4:0 (74.). Wenige Minuten später lässt dann auch noch Joker Barcola eine Top-Chance liegen (80.), mit Mayulu macht es der andere Joker aber besser (86.) - 5:0.

