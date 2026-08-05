Für Sturm Graz gibt es in Istanbul nichts zu holen

Fenerbahce schlägt den SK Sturm Graz im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur UEA Champions League in Istanbul mit 2:0.

Fenerbahce erweist sich von Beginn an als deutlich stärkere Mannschaft und setzt Sturm gleich unter Druck. Schon in Minute zehn gelingt den Gastgebern das 1:0 durch Talisca: Der Brasilianer ist am Rande des Strafraums zwar von vier Grazern umgeben, wird aber nicht angegriffen und bringt den Ball präzise im langen Eck unter.

Fenerbahce kontrolliert die erste Hälfte

Bis auf einige wenige Hereingaben in den Rücken der Fenerbahce-Abwehr, die Jatta aber nicht erlaufen kann (16., 33.) bleibt Sturm selbst offensiv harmlos.

Kurz vor der Pause dann der nächste Gegentreffer für die Grazer. Asensio spielt den Eckball flach in den Rückraum zu Greenwood und der Engländer wird rund 18 Meter vor dem Tor nicht attackiert. Ohne direkten Gegenspieler kann er sich die Lücke in der Menschenmenge im Sturm-Sechzehner suchen und schießt ins kurze Eck ein, 2:0 durch Greenwood in der 45. Minute.

Sturm ist bis zum Schluss bemüht

Erst im zweiten Durchgang findet Sturm langsam in die Partie und kommt zu einigen Offensivaktionen. Jatta ist etwa nach dem Heil-Zuspiel an Guendouzi und Ake vorbei und wird erst in allerletzter Sekunde von Skriniar gestoppt.

Auf der anderen Seite zeigt Sturm-Keeper Khudyakov zwei Glanzparaden gegen Talisca (67., 68.) und hält die Grazer so im Spiel.

Weipers Fallrückzieher (71.) reicht jedoch genauso wenig zum Anschlusstreffer wie die engagierte Schlussoffensive. Sturm nimmt die zwei Tore Rückstand in das Rückspiel mit.

Am kommenden Dienstag um 20:30 Uhr empfängt Sturm Fenerbahce in Graz zum Rückspiel. Es geht um den Einzug in das Playoff zur Champions League.

Schwieriges Los für Sturm in einem möglichen Champions-League-Playoff >>>