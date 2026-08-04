Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise USG Bodö/Glimt Bodö/Glimt BOG
Beendet
3:3
2:2 , 1:1
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  • Promise David
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  • Ole Didrik Blomberg
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Doppelpack! Florucz hält Champions-League-Hoffnungen am Leben

Der ÖFB-Stürmer trifft beim Hinspiel-Remis von Union Saint-Gilloise gegen Bodö/Glimt doppelt. Marko Arnautovic und Muhammed Cham müssen im Rückspiel liefern.

Doppelpack! Florucz hält Champions-League-Hoffnungen am Leben Foto: © IMAGO / Photo News
Textquelle: © LAOLA1
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Raul Florucz steht beim 3:3-Remis von Union Saint-Gilloise gegen Bodö/Glimt in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League im Mittelpunkt.

Der ÖFB-Stürmer erzielt einen Doppelpack und hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Hoffnungen des belgischen Vizemeisters auf den Einzug ins Playoff nach dem Hinspiel noch am Leben sind.

Direkter Abschluss ins Netz

Die norwegischen Gäste legen in Form von Berg vor, der Kapitän schießt einen Freistoß mit Wucht ins Tormanneck (20.).

Fünf Minuten später folgt Florucz' erster Auftritt: Nach einer missglückten Abwehr von Goalie Haikin infolge eines Eckballs landet der Ball beim 25-Jährigen, der direkt abschließt und von der Strafraumgrenze flach trifft (25.).

Die Freude währt nicht lange, da Blomberg per Elfmeter nur kurze Zeit später für die neuerliche Führung Bodös sorgt (29./E).

Akrobatisch ins Glück

Praktisch mit dem Pausenpfiff netzt Florucz erneut. Eine Flanke von Guilherme Smith verwertet der Oberösterreicher mit einem akrobatischen Volley zum 2:2 (45.+4).

Nach 56 Spielminuten ist sein Arbeitstag nach einem Dreifachtausch beendet, zu diesem Zeitpunkt kommt der ehemalige Ried-Innenverteidiger Nikki Havenaar ins Spiel.

In der Schlussphase geht es nochmal rund: Joker David bringt die Belgier erstmals in diesem Spiel in Front, doch Björtuft besorgt Bodö/Glimt noch das Remis.

Beide Teams gehen mit einer Pattstellung ins Rückspiel am kommenden Dienstag in Norwegen.

(Artikel wird unterhalb fortgesetzt)

VIDEO: Das 2:2 von Florucz

Niederlage für Arnautovic und Cham

Marko Arnautovic und Muhammed Cham haben dagegen keinen Grund zum Jubeln. Das ÖFB-Duo verliert mit Roter Stern Belgrad gegen Hapoel Be'er Sheva auswärts mit 0:1. Das Hinspiel wurde im ungarischen Szombathely ausgetragen.

Beide sitzen zunächst auf der Bank und sehen, wie Ahmed in der 38. Spielminute den schlussendlich einzigen Treffer des Spiels erzielt.

Sowohl Arnautovic als auch Cham werden zur Pause eingewechselt, der Turnaround gelingt trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Be'er Shevas Baltaxa nicht. Der israelische Verteidiger spielte einst für die Wiener Austria.

Doppeltes Glück für Roter Stern

Stattdessen hat der serbische Champion sogar doppeltes Glück, dass der VAR zunächst beim vermeintlichen 2:0 von Peretz eine Abseitsstellung erkennt und den Treffer folgerichtig annulliert (71.).

Wenig später wird ein Platzverweis gegen Verteidiger Luckassen nach VAR-Studium zurückgenommen, der Ghanaer kommt mit Gelb davon (80.). Cham wird in der Schlussphase wegen einer Schwalbe ebenfalls mit Gelb verwarnt (85.).

Das Rückspiel steigt nächste Woche Dienstag in Belgrad.

Überraschung in Armenien

Eine Überraschung gibt es im Duell zwischen FC Ararat-Armenia und NK Celje. Der armenische Meister schlägt sein slowenisches Pendant mit 2:1.

Ebenfalls im Champions-Weg setzt sich Levski Sofia gegen Kairat Almaty durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 durch.

Dinamo Zagreb fertigt Kauno Zalgiris mit 5:0 ab und steht mit einem Bein im Playoff. Bei den Litauern steht der ehemalige Bundesliga-Verteidiger Nosa Iyobosa Edokpolor unter Vertrag.

Olympiakos Piräus kommt gegen NEC Nijmegen hingegen nicht über ein 0:0 hinaus.

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