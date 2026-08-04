Doppelpack! Florucz hält Champions-League-Hoffnungen am Leben

Oh la magnifique égalisation de Raul Florucz, juste avant la mi-temps ! 🔥 #USGBOD #RTLsports pic.twitter.com/T54cChm94X— RTL sports (@RTLsportsbe) August 4, 2026
Niederlage für Arnautovic und Cham
Marko Arnautovic und Muhammed Cham haben dagegen keinen Grund zum Jubeln. Das ÖFB-Duo verliert mit Roter Stern Belgrad gegen Hapoel Be'er Sheva auswärts mit 0:1. Das Hinspiel wurde im ungarischen Szombathely ausgetragen.
Beide sitzen zunächst auf der Bank und sehen, wie Ahmed in der 38. Spielminute den schlussendlich einzigen Treffer des Spiels erzielt.
Sowohl Arnautovic als auch Cham werden zur Pause eingewechselt, der Turnaround gelingt trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Be'er Shevas Baltaxa nicht. Der israelische Verteidiger spielte einst für die Wiener Austria.
Doppeltes Glück für Roter Stern
Stattdessen hat der serbische Champion sogar doppeltes Glück, dass der VAR zunächst beim vermeintlichen 2:0 von Peretz eine Abseitsstellung erkennt und den Treffer folgerichtig annulliert (71.).
Wenig später wird ein Platzverweis gegen Verteidiger Luckassen nach VAR-Studium zurückgenommen, der Ghanaer kommt mit Gelb davon (80.). Cham wird in der Schlussphase wegen einer Schwalbe ebenfalls mit Gelb verwarnt (85.).
Das Rückspiel steigt nächste Woche Dienstag in Belgrad.
Überraschung in Armenien
Eine Überraschung gibt es im Duell zwischen FC Ararat-Armenia und NK Celje. Der armenische Meister schlägt sein slowenisches Pendant mit 2:1.
Ebenfalls im Champions-Weg setzt sich Levski Sofia gegen Kairat Almaty durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 durch.
Dinamo Zagreb fertigt Kauno Zalgiris mit 5:0 ab und steht mit einem Bein im Playoff. Bei den Litauern steht der ehemalige Bundesliga-Verteidiger Nosa Iyobosa Edokpolor unter Vertrag.
Olympiakos Piräus kommt gegen NEC Nijmegen hingegen nicht über ein 0:0 hinaus.