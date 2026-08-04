Doppelpack! Florucz hält Champions-League-Hoffnungen am Leben

Raul Florucz steht beim 3:3-Remis von Union Saint-Gilloise gegen Bodö/Glimt in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League im Mittelpunkt.

Der ÖFB-Stürmer erzielt einen Doppelpack und hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Hoffnungen des belgischen Vizemeisters auf den Einzug ins Playoff nach dem Hinspiel noch am Leben sind.

Direkter Abschluss ins Netz

Die norwegischen Gäste legen in Form von Berg vor, der Kapitän schießt einen Freistoß mit Wucht ins Tormanneck (20.).

Fünf Minuten später folgt Florucz' erster Auftritt: Nach einer missglückten Abwehr von Goalie Haikin infolge eines Eckballs landet der Ball beim 25-Jährigen, der direkt abschließt und von der Strafraumgrenze flach trifft (25.).

Die Freude währt nicht lange, da Blomberg per Elfmeter nur kurze Zeit später für die neuerliche Führung Bodös sorgt (29./E).

Akrobatisch ins Glück

Praktisch mit dem Pausenpfiff netzt Florucz erneut. Eine Flanke von Guilherme Smith verwertet der Oberösterreicher mit einem akrobatischen Volley zum 2:2 (45.+4).

Nach 56 Spielminuten ist sein Arbeitstag nach einem Dreifachtausch beendet, zu diesem Zeitpunkt kommt der ehemalige Ried-Innenverteidiger Nikki Havenaar ins Spiel.

In der Schlussphase geht es nochmal rund: Joker David bringt die Belgier erstmals in diesem Spiel in Front, doch Björtuft besorgt Bodö/Glimt noch das Remis.

Beide Teams gehen mit einer Pattstellung ins Rückspiel am kommenden Dienstag in Norwegen.

(Artikel wird unterhalb fortgesetzt)

VIDEO: Das 2:2 von Florucz