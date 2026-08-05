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CL-Quali im TV: Dieser Sender überträgt Fenerbahce gegen Sturm

Die Grazer gastieren in der dritten CL-Qualirunde beim türkischen Vizemeister. Hier kannst du das Spiel im TV sehen:

CL-Quali im TV: Dieser Sender überträgt Fenerbahce gegen Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz bestreitet heute um 20:00 Uhr (zum LIVE-Ticker von LAOLA1 >>>) das Hinspiel der 3. Qualifikations-Runde der Champions League bei Fenerbahce Istanbul.

Das Hinspiel steigt in der Türkei, rund 300 Fans begleiten die Grazer nach Istanbul. Wer die Reise an den Bosporus nicht mitmacht, kann die Partie hierzulande auch im TV sehen.

ORF1 überträgt die Partie ab 19:30 Uhr. Kommentator ist Daniel Warmuth, Roman Mählich gibt den Co-Kommentator. Im Studio analysieren Christian Diendorfer, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Im Stream ist das Spiel auch bei ORF On zu sehen.

Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag um 20:30 Uhr in Graz.

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