Schwierige Auslosung für Sturm & LASK im Champions-League-Playoff

Sturm Graz und der LASK kennen ihre (möglichen) Gegner im Champions-League-Playoff!

In Nyon fand am Montag die Auslosung für die letzte Qualifikationsrunde zur Ligaphase der UEFA Champions League statt.

Der LASK muss nach Schottland

Doublesieger LASK muss für eine Teilnahme an der Königsklasse nur eine Quali-Runde im Meisterweg überstehen. Die Linzer treffen auf den schottischen Meister Celtic Glasgow.

Spieltermine sind der 18./19. August (Hinspiel) bzw. der 25./26. August (Rückspiel). Der LASK muss zuerst in Glasgow ran. Eine genaue Ansetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Im Falle einer erfolgreichen Qualifikation wäre es die erste Champions-League-Teilnahme des LASK in der Vereinsgeschichte. Auch finanziell wäre das Überstehen dieser Hürde ein großer Erfolg. Bei einer Teilnahme an der Ligaphase winken den Linzern 18,62 Millionen Euro.

Scheitern die Linzer allerdings im Playoff, stehen sie zumindest nicht mit leeren Händen da, sondern wechseln einfach in die Ligaphase der UEFA Europa League.

Schwierige Aufgabe für Sturm

Der SK Sturm muss zunächst in der dritten Qualifikationsrunde gegen Fenerbahce Istanbul um einen Platz im Champions-League-Playoff kämpfen (Hinspiel am Mittwoch, ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Sollte man diese Hürde überwinden, steht einem im Platzierungsweg des Playoffs der Sieger des Duells Sparta Prag gegen Olympique Lyon gegenüber.

Angesetzt wären die Spiele für den 18./19. August (Hinspiel) bzw. den 25./26. August (Rückspiel). Das Hinspiel würde in Österreich über die Bühne gehen.

Einen Platz in einer Ligaphase hat der SK Sturm schon jetzt fix in der Tasche: Sollten die "Blackies" gegen Fenerbahce scheitern, spielen sie in der Ligaphase der UEFA Europa League.

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