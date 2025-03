presented by

Der FC Barcelona ist der erste Champions-League-Viertelfinalist 2025!

Die Katalanen bauen den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in Lissabon aus und besiegen Benfica mit einem Gesamtscore von 4:1 klar.

Nach einem temporeichen Beginn beider Teams ist es Barca, die nach knapp elf Minuten jubeln dürfen. Youngster Lamine Yamal brilliert dabei. Vier Benfica-Spieler können den dribbelstarken 17-Jährigen nicht stoppen.

Bei der zweiten Stange sieht er Raphinha, bringt die Flanke und sein Teamkollege vollendet zum 1:0 für den FC Barcelona (11.).

Doch lange sollte diese Führung nicht andauern. 120 Sekunden später haben die portugiesischen Gäste nämlich einen Eckball. Der Ball kommt aus Sicht der Katalanen etwas unglücklich zum völlig blanken Otamendi, der zum Ausgleich einköpft (13.). Keeper Szczesny ist zwar noch dran, den Treffer kann er aber nicht mehr verhindern.

Yamal und Raphinha entfesselt

Barca lässt sich davon aber nicht beirren. Man könnte fast meinen, dass Benfica hier die Führung aus dem Hinspiel innehat. Barcelona ist am Drücker, von den Gästen kommt offensiv viel zu wenig. Das rächt sich.

Denn Lamine Yamal beschert den Fans im Olympiastadion Barcelona mit einer herrlichen Einzelaktion das 2:1. Der Youngster sichert die Kugel vor dem Seitenout, dribbelt sich Richtung gegnerisches Tor. Für einen Doppelpass bietet sich keiner an, also macht er es einfach selbst - und wie! Mit einem gefühlvollen Abschluss landet der Ball unhaltbar für Trubin im langen Eck (27.).

Von Benfica kommt weiter wenig, auch Barca fährt das Tempo ein bisschen zurück. Kurz vor der Pause fällt aber wohl die Vorentscheidung. Balde erobert die Kugel beim eigenen Sechzehner, rennt sehenswert bis hin zum gegnerischen, legt auf Raphinha ab, der das 3:1 macht (42.). Die Fahne geht zunächst hoch, das Abseits wird aber bald wieder zurückgenommen.

Kurz nach der Pause gelingt Benfica vermeintlich der Anschlusstreffer, doch beim Tor von Aursnes steht Assistgeber Pavlidis im Abseits (49.). In Halbzeit zwei flacht die Partie generell etwas ab, Barcelona muss nichts mehr tun, Benfica bemüht sich zwar, ist offensiv aber insgesamt zu ungefährlich.

Mit einem 3:1-Heimsieg sichert sich Barca also den Einzug ins Viertelfinale. Dort wartet der Gewinner aus der Achtelfinal-Paarung OSC Lille/Borussia Dortmund. Das Hinspiel endete 1:1, das Rückspiel steigt am Mittwoch in Lille (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

