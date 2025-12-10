Borussia Dortmund holt zum Jahresabschluss in der UEFA Champions League ein Remis.

Die "Schwarz-Gelben" trennen sich in Abwesenheit von ÖFB-Teamstütze Marcel Sabitzer von Bodo/Glimt zuhause mit 2:2.

In der 18. Minute gehen die Gastgeber durch Julian Brandt erstmals und auch verdient in Führung. In der 33. Minute muss Niko Kovac verletzungsbedingt tauschen, Innenverteidiger Waldemar Anton hat muskuläre Probleme im rechten Oberschenkel - für ihn kommt Daniel Svensson in die Partie.

Nur wenige Minuten vor der Pause klingelt es dann nach dem Eckball der norwegischen Gäste. Patrick Berg tritt diesen, bekommt den Ball von Jens Petter Hauge erneut und flankt auf Haitam Aleesami, der den Ausgleich erzielt (42.).

Wieder Brandt, wieder der Ausgleich

In Hälfte zwei starten die Borussen wieder entschlossen, was auch schnell belohnt wird. Nach einem Kopfball von Maximilian Beier, den Nikita Haikin im Tor der Gäste noch parieren kann, verwertet wieder Brandt den Abpraller zur neuerlichen Führung (51.).

Die Dortmunder sind eigentlich klar besser im Spiel, aber: In der 73. Minute verletzt sich Aaron Anselmino ohne Fremdeinwirkung, die Hausherren sind damit in Unterzahl. Das nutzt Bodo aus, Hauge bekommt im Strafraum den Ball vor die Füße und gleicht aus (76.).

Nachdem auch Anselmino verletzungsbedingt aus dem Spiel geht, ist Dortmund in der Offensive nicht mehr zwingend genug. So bleibt es bei der Punkteteilung.

Der BVB überwintert mit elf Punkten auf dem zehnten Platz der Ligaphase, Bodo/Glimt mit drei Zählern auf Rang 32.

Leverkusen holt ebenfalls Punkt

Auch keine 100 Kilometer weiter werden die Punkte geteilt. Leverkusen und Newcastle United trennen sich mit 2:2.

Durch ein Eigentor von Guimaraes geht Leverkusen vor heimischer Kulisse in Führung, die Engländer drehen in Halbzeit zwei aber durch Gordon (51./E.) und Miley (74.) das Spiel.

Grimaldo kann den Gastgebern in der 88. Minute aber doch noch einen Punkt festmachen. Leverkusen überwintert damit mit neun Zählern auf Rang 20, Newcastle mit einem mehr auf Platz zwölf.