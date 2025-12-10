Kurzfristiger Ausfall: BVB muss auf Sabitzer verzichten

Borussia Dortmund muss gegen Bodö/Glimt offenbar auf Marcel Sabitzer verzichten!

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, fehlte der ÖFB-Teamspieler bei der Zusammenkunft im Teamhotel kurzfristig. Der Grund für ist unklar.

Demnach wird der BVB-Stammspieler das Duell mit den Norwegern am 6. Spieltag der UEFA Champions League verpassen und steht nicht im Kader der Schwarz-Gelben.

Sabitzer bestritt in dieser Saison 18 Pflichtspiele für die Dortmunder und kam auf drei Assists (zwei davon in der CL).