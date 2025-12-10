-
Ex-Salzburger schießt Ajax zu erstem CL-Sieg der Saison
Durch den Doppelpack des Israelis besteht bei Ajax noch Hoffnung aufs Playoff, für Villarreal setzt es hingegen eine erneute Niederlage.
Am 6. Spieltag der UEFA Champions League darf Ajax Amsterdam über den ersten Sieg in dieser Saison jubeln. Die bislang noch punktelosen Niederländer gewinnen auswärts bei Qarabag Agdam mit 4:2.
Dabei sieht es bis zur 79. Minute so aus, als ob Ajax auch dieses Mal als Verlierer vom Platz geht, doch beim Spielstand von 1:2 aus Amsterdamer Sicht zeigt Oscar Gloukh sein Können.
Der Ex-Salzburger besorgt zunächst den Ausgleich (79.), sowie kurz vor Schluss den 4:2-Endstand (90.).
Villarreal mit der nächsten Niederlage
Während bei Ajax durch den Sieg noch eine kleine Chance auf das Weiterkommen besteht, hat Villarreal nur noch theoretische Chancen, um europäisch zu überwintern.
Die Spanier mussten sich zuhause dem FC Kopenhagen mit 2:3 geschlagen geben. Endscheidender Spieler dabei war Andreas Cornelius der in der 90. Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielt.