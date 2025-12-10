Manchester City gewinnt das Topspiel!

Die "Citizens" besiegen am sechsten Spieltag der UEFA Champions League Real Madrid auswärts verdient mit 2:1. Den entscheidenden Treffer besorgt einmal mehr Superstar Erling Haaland. Eng könnte es jetzt für Xabi Alonso werden, der vor dem Spiel schon stark angezählt war.

Die Partie startet temporeich. City macht wie erwartet das Spiel, Real schaltet schnell und vertikal nach vorne. Nach einem Foulspiel an Vinicius Junior gibt es nach nicht einmal einer Minute Strafstoß, weil das Foul aber knapp außerhalb war, wird dieser nach VAR-Check einkassiert (1.).

Von den Gästen kommt generell im letzten Drittel zu wenig. Die "Königlichen" hingegen stellen die City-Defensive ein ums andere Mal vor Probleme. Nach einer Verlagerung über Jude Bellingham hat Rodrygo viel Raum vor sich und schließt eiskalt mit rechts ins linke Eck ab - 1:0 (28.).

Perfekte Reaktion

Doch die Guardiola-Elf findet die passende Antwort. Nach einer Ecke von Rayan Cherki patzt Thibaut Courtois, lässt einen Kopfball nach vorne abprallen und Nico O'Reilly staubt aus kurzer Distanz zum 1:1 ab (35.).

Kurz vor der Pause kommt es noch bitterer für die Madrilenen. Antonio Rüdiger klammert im Strafraum zu intensiv und reißt Erling Haaland runter. Nach VAR-Check entscheidet Schiedsrichter Clement Turpin auf Strafstoß. Der Gefoulte bleibt cool und macht das 2:1 (43.).

Wenige Minuten später bewahrt Courtois sein Team mit einer Doppel-Parade zuerst gegen Haaland, dann gegen Cherki vor dem 1:3 aus Real-Sicht (45.+1).

Volle Offensive

Auch in Durchgang zwei ist die Partie offen und mit viel Tempo. Spätestens nach dem Ausgleichstreffer sind es aber die Gäste, die besser im Spiel sind und auch mehr Torchancen verzeichnen können. Einmal mehr findet man seinen Meister aber in Courtois.

Alonso wechselt daraufhin offensiv und versucht so nochmal für die Wende zu sorgen. Das Fehlen von Kylian Mbappe ist jedoch zu spüren, der letzte Punch fehlt. Real wirft nochmal alles nach vorne, wird aber nicht mehr für ihre Bemühungen belohnt.

Und so bringt Manchester City am Ende den Vorsprung über die Zeit und feiert den vierten Sieg im sechsten CL-Spiel. In der Tabelle bedeutet das Rang vier, während Real auf Platz acht abrutscht.