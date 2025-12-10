Real Madrid Real Madrid RMA Manchester City Manchester City MCI
Heute 21:00 Uhr
1 2.75
X 3.75
2 2.35
Dieser TV-Sender überträgt den CL-Kracher Real gegen City

Am sechsten Spieltag der UEFA Champions League kommt es zum Topspiel zwischen Real Madrid und Manchester City. Auf diesem Sender kannst du das Spiel sehen:

Spitzenspiel in der UEFA Champions League!

Am sechsten Spieltag kommt es am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Estadio Santiago Bernabeu zwischen Real Madrid und Manchester City zum Giganten-Duell.

Während die "Skyblues" mit drei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen nach Madrid reisen, hat sich bei den "Königlichen" eine kleine Krise eingeschlichen. Aus den letzten sechs Spielen gab es nur zwei Siege, zudem gerät Cheftrainer Xabi Alonso immer mehr unter Druck.

Letzte Chance für Alonso?

Dementsprechend könnte die Partie für den Spanier an der Seitenlinie sogar zum Schicksalsspiel werden (Hier nachlesen >>>).

All jene, die sich die Partie bequem von zu Hause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20:00 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters.

Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER >>>

