Dieser TV-Sender überträgt den CL-Kracher Real gegen City

Spitzenspiel in der UEFA Champions League!

Am sechsten Spieltag kommt es am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Estadio Santiago Bernabeu zwischen Real Madrid und Manchester City zum Giganten-Duell.

Während die "Skyblues" mit drei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen nach Madrid reisen, hat sich bei den "Königlichen" eine kleine Krise eingeschlichen. Aus den letzten sechs Spielen gab es nur zwei Siege, zudem gerät Cheftrainer Xabi Alonso immer mehr unter Druck.

Letzte Chance für Alonso?

Dementsprechend könnte die Partie für den Spanier an der Seitenlinie sogar zum Schicksalsspiel werden (Hier nachlesen >>>).

All jene, die sich die Partie bequem von zu Hause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20:00 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters.

