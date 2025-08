CL: Wimmer-Kurzeinsatz bei Goldtor von 16-jährigem Juwel

Kevin Wimmer und Slovan Bratislava kassieren im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League in Kasachstan bei Kairat Almaty eine 0:1-Niederlage.

Den entscheidenden Treffer erzielt das erst 16-jährige Stürmer-Juwel Dastan Satpaev in der 90. Minute vom Punkt. Der Youngster sorgt in der laufenden Saison in Kasachstan für Furore und hat in 19 Ligaspielen bereits acht Tore und fünf Vorlagen vorzuweisen.

Pünktlich zu seinem 18. Geburtstag, am 12. August 2026, wechselt der Stürmer für knapp 2,4 Millionen Euro zum FC Chelsea.

Wimmer wurde kurz nach dem Goldtor in der 91. Minute eingewechselt. Das Rückspiel steigt kommenden Dienstag in Bratislava.

