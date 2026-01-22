NEWS

Stuttgart-Niederlage in Rom, Siege für Ljubicic und Grillitsch

Beim VfB kommt ein ÖFB-Youngster zu seinem Pflichtspieldebüt. Dinamo Zagreb siegt über FCSB, Braga gegen Forest.

Stuttgart-Niederlage in Rom, Siege für Ljubicic und Grillitsch
Am siebten Spieltag der Europa League muss sich der VfB Stuttgart bei AS Rom mit 0:2 geschlagen geben.

Ein Doppelpack von Niccolo Pisilli bringt die Römer auf die Siegerstraße (40., 90.+3). Durch diesen Heimerfolg zieht die Gasperini-Elf in der Tabelle an den Deutschen vorbei auf den sechsten Rang, was die direkte Achtelfinal-Qualifikation bedeuten würde, während Stuttgart auf den zwölften Platz abrutscht.

Aus österreichischer Sicht gibt es in der Schlussphase eine Premiere: Der junge Yanik Spalt (18) wird für Chema Andres eingewechselt (82.) und darf sich auf europäischer Bühne beweisen - für den Vorarlberger ist es das Pflichtspieldebüt.

Siege für Ljubicic und Grillitsch

Einen Sieg feiert indes ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic mit Dinamo Zagreb bei FCSB Bukarest. Die Kroaten gewinnen 4:1, Ex-Rapidler Dion Beljo erzielt einen Doppelpack (11. und 71.), nachdem Monsef Bakrar schon früh die Weichen auf Sieg gestellt hat (7.).

Sandro Kulenovic macht in der Schlussphase den Deckel drauf. Ljubicic steht bis zur 60. Minute auf dem Platz, in Minute 28 sieht er Gelb.

Premier-League-Abstiegskandidat Nottingham Forest muss sich bei Sporting Braga 0:1 geschlagen geben. Erst verschießt Morgan Gibbs-White wie im Spiel gegen Sturm Graz einen Elfmeter (53.), im Gegenzug fällt der entscheidende Treffer aus einem Eigentor.

Florian Grillitsch beginnt bei den Portugiesen, er wird in Minute 62 für Oldie Joao Moutinho ausgetauscht.

Verspätung in Utrecht

Die Partie zwischen dem FC Utrecht und KRC Genk wird fast eine Stunde verspätet angepfiffen, die Polizei hat den Gästesektor gestürmt, dieser wurde nach den Ausschreitungen komplett geräumt.

Auf dem Platz dominiert Genk auch ohne die mitgereisten Fans, Zakaria El Ouahdzi (54.) und Daan Heymans (83.) sorgen für den 2:0-Sieg von Genk. Tobias Lawal steht bei den Gästen im Tor, Nikolas Sattlberger ist zunächst nur auf der Bank und wird in der 68. Spielminute eingewechselt.

Celta Vigo gewinnt in Unterzahl 2:1 gegen OSC Lille, Ferencvaros Budapest und Panathinaikos trennen sich 1:1.

Die Glasgow Rangers gewinnen knapp mit 1:0 gegen Ludogorez Rasgrad, OGC Nizza holt beim 3:1 über die Go Ahead Eagles die ersten Punkte der Europacup-Saison.

