Champions League LIVE: Konferenz mit Leverkusen - PSG

Am dritten Spieltag der Königsklasse treffen außerdem Arsenal und Atletico und Kopenhagen und Dortmund aufeinander. LIVE-Konferenz:

Champions League LIVE: Konferenz mit Leverkusen - PSG Foto: © GETTY
Am dritten Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League stehen am Dienstag folgende Spiele auf dem Programm:

FC Arsenal - Atletico Madrid (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Bayer Leverkusen - PSG (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

FC Kopenhagen - Borussia Dortmund (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

FC Villareal - Manchester City (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Newscastle United - Benfica Lissabon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

PSV Eindhoven - SSC Neapel (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Union Saint-Gilloise - Inter Mailand (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Die Konferenz im LIVE-Ticker:

