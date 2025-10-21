-
NEWS
Champions League LIVE: Konferenz mit Leverkusen - PSG
Am dritten Spieltag der Königsklasse treffen außerdem Arsenal und Atletico und Kopenhagen und Dortmund aufeinander. LIVE-Konferenz:
Am dritten Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League stehen am Dienstag folgende Spiele auf dem Programm:
FC Arsenal - Atletico Madrid (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Bayer Leverkusen - PSG (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
FC Kopenhagen - Borussia Dortmund (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
FC Villareal - Manchester City (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Newscastle United - Benfica Lissabon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
PSV Eindhoven - SSC Neapel (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Union Saint-Gilloise - Inter Mailand (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)