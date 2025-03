presented by

Paris Saint-Germain steht im Viertelfinale der UEFA Champions League.

Der Tabellenführer der französischen Ligue 1 behält im Rückspiel beim FC Liverpool mit 4:1 im Elfmeterschießen die Nerven und wirft den Sieger der Ligaphase aus dem Bewerb. Nach 90 bzw. 120 Minuten stand es 1:0, damit war Liverpools Hinspiel-Sieg egalisiert.

Die "Reds" kommen stark in die Partie, Mo Salah scheitert erst an PSG-Verteidiger Nuno Mendes (4.), nur wenig später zirkelt er einen Ball aus halbrechter Position im Strafraum am langen Pfosten vorbei (6.).

Das Tor fällt dafür auf der Gegenseite: Ousmane Dembele nutzt ein Missverständnis zwischen Alisson und Verteidiger Ibrahima Konate nach einer Hereingabe von Bradley Barcola zur frühen Führung des französischen Meisters (12.). Fünf Minuten später scheitert Khvicha Kvaratskhelia am Liverpool-Keeper (17.).

Liverpool drückt auf den Ausgleich

Nachdem die Partie etwas abflacht, wird PSG kurz vor der Pause wieder gefährlich, Ryan Gravenberch kann jedoch erst gegen Kvaratskhelia (35.) retten, sechs Minuten später ist Alexis Mac Allister gegen Dembele zur Stelle.

Die Gastgeber beginnen in Halbzeit zwei erneut wie die Feuerwehr. Ein Treffer der "Reds" durch Dominik Szoboszlai wird aufgrund einer Abseitsposition von Luis Diaz aberkannt (53.), dann pariert Gianluigi Donnarumma gegen Diaz (58.). Kvaratskhelia rettet wenige Minuten später gegen Salah.

Während die Gäste in den zweiten 45 Minuten kaum mehr zu Chancen kommen, drückt Liverpool auf den Ausgleich, der jedoch nicht mehr fallen sollte - auch weil der eingewechselte Quansah mit einem Kopfball nur die Stange trifft (78.).

Donnarumma wird zum Helden

In der Verlängerung gestaltet sich das Spiel wieder ausgeglichener, die besseren Chancen auf die Entscheidung haben die Pariser. Desire Doues Schuss aus der Drehung verpasst nur knapp das Tor (95.), Dembele scheitert an Alisson (109.).

Somit geht es ins Elfmeterschießen, in dem Paris alle vier nötigen Versuche versenkt. Bei Liverpool scheitern Darwin Nunez und Curtis Jones an Donnarumma.

Auf PSG wartet im Viertelfinale der Sieger aus FC Brügge gegen Aston Villa. Das Hinspiel ging mit 3:1 an die Engländer.

