Cham trifft bei CL-Quali-Sieg erstmals für Roter Stern

Marko Arnautovic und Muhammed Cham dürfen mit Roter Stern Belgrad für die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League planen.

Der serbische Meister schlägt sein nordirisches Pendant Larne FC auswärts mit 4:0 und macht - genauso wie Sturm Graz - einen großen Schritt in Richtung der Teilnahme an einer Europacup-Ligaphase.

Das ÖFB-Duo sitzt zunächst auf der Bank und sieht, wie Bruno Duarte einen Strafstoß zum 1:0 verwandelt (26./E). In der zweiten Hälfte legen Kostov (55.) und neuerlich Bruno Duarte (67.) nach, ehe zuerst Cham und in weiterer Folge auch Arnautovic eingewechselt werden.

In der 85. Spielminute setzt Cham mit einem herrlichen Schuss ins lange Eck den Schlusspunkt. Der fünffache ÖFB-Teamspieler ist von Trabzonspor ausgeliehen, Roter Stern besitzt eine Kaufoption.

Dursun für Thun in der Startelf

Zwischen dem FC Thun und Dinamo Zagreb ist nach einem 1:1 noch alles offen.

Der Schweizer Sensations-Champion startet mit Furkan Dursun in der Startelf, das 1:0 geht auf das Konto von Labeau (20.). In der 56. Minute wird der ehemalige Rapid- und SKN-Stürmer ausgetauscht, Zagreb gelingt in Form von Zajc der späte Ausgleich (86.).

Im Duell der möglichen Gegner des SK Sturm in der dritten Qualifikationsrunde setzt sich Fenerbahce Istanbul daheim gegen Gornik Zabrze dank eines Treffers von Talisca (37.) mit 1:0 durch.