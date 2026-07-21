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Dieser TV-Sender zeigt SK Sturm Graz gegen Hearts

Für die Grazer wird es am Dienstag erstmals ernst in der laufenden Europacup-Saison. Ein Hinspiel-Sieg gegen die Hearts wäre immens wichtig.

Dieser TV-Sender zeigt SK Sturm Graz gegen Hearts Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz startet am Dienstag (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker von LAOLA1) in die Qualifikation für die UEFA Champions League 2026/27.

Los geht es in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian FC. Das Hinspiel am Dienstag steigt in Graz.

Wer den Pflichtspielauftakt der Grazer nicht verpassen möchte, jedoch keine Karten für das Spiel mehr bekommen hat, kann die Partie bequem auf der Couch verfolgen.

ORF1 überträgt die Partie ab 20:15 Uhr. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Selbstverständlich ist das Spiel auch auf ORF On zu sehen.

Aufstieg wäre von immenser Bedeutung

Kommende Woche Dienstag steigt dann das Rückspiel in Schottland.

Nimmt Sturm die Hürde Heart of Midlothian FC, hätte man zumindest einen Fixplatz in der Ligaphase der UEFA Europa League. Bei einem Ausscheiden gegen die Hearts wechselt man in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League.

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