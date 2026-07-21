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Wimmer feiert Hinspiel-Sieg in der Champions-League-Quali

Kevin Wimmer gewinnt mit Slovan Bratislava auswärts in Georgien. Johannes Kreidl geht mit einem Rückstand ins Rückspiel.

Wimmer feiert Hinspiel-Sieg in der Champions-League-Quali Foto: © IMAGO / Michal Fajt
Textquelle: © LAOLA1
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Kevin Wimmer hat sich mit Slovan Bratislava eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League verschafft.

Der ehemalige ÖFB-Verteidiger gewinnt das Hinspiel beim georgischen Meister FC Iberia 1999 mit 2:0. Wimmer steht über die gesamte Spieldauer am Platz.

Beide Tore fallen in der ersten Halbzeit und binnen sechs Minuten: Torjäger Sporar trifft in der 25. Minute zur Führung, die Yirajang rasch ausbauen kann (31.).

Allerdings hat Slovan Glück, dass zwei Tore Iberias - Bedoshvili in der 5. Minute und Kobuladze in Minute 63 - jeweils wegen Abseits vom VAR zurückgenommen werden.

Kreidl verliert Hinspiel

Johannes Kreidl verliert mit KuPS das Hinspiel bei Sabah FK mit 0:1.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielt Simic (45.+1) für den Titelträger Aserbaidschans. Zuvor wird Kreidl bereits von Rakhmonaliyev überwunden, wegen eines Fouls in der Entstehung zählt das Tor jedoch nicht (33.).

Das Rückspiel steigt kommende Woche im finnischen Kuopio.

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